C AllStar着「太空衣」影演唱會海報　頭痛嗌辛苦

組合C AllStar休圑逾3年後，今年合體於7月24及25日舉行《C AllStar 集合吧演唱會2021》，日前4子拍攝演唱會海報，穿上有如太空衣般的厚重外套外，更戴上不同形狀、類似天線的金屬頭飾。

陳健安（On仔）說：「我哋嘗試喺金屬嘅物件入面，加入比較人性化比較溫柔嘅一面，所以呢啲頭飾全部人手製造並且配合我哋嘅頭骨形狀。」不過DJ King（吳崇銘）及釗峰均不約而同說，戴上頭飾時實在苦不堪言，有如孫悟空戴上金剛圈一樣，頭痛不已。其實休團期間，4子於去年曾想過藉成團10周年重組，但當時疫情關係加上各自有工作要忙，所以感覺現在是最好時機。On仔說：「自2017年10月紅館演唱會後正式休團，呢3年幾單飛發展，4位成員都有唔同嘅提升，依家為信念再集合。」

DJ King也說：「單飛前我哋最後一首歌《再不再見》已經留下伏線，到底係再見定係不再見呢？結果依家我哋返嚟啦，事實係會再見嘅。」SoulJase（何建曦）指出休團後大家各自奮鬥，現在再集合，就好像重新征戰沙場，他說：「可以將之前做得唔夠好嘅地方再做好，加上首次挑戰四面台，感覺非常新鮮，亦都好期待。」釗峰續說：「同時亦都希望可以集合所有人，聚埋一齊喺一個地方，開開心心咁玩番一晚。」On仔也說：「多謝一直支持咗我哋11年嘅每一個歌迷，好希望到時候可以見到大家。」演唱會門票劃一票價為VIP價$680，不設「山頂位」，並於6月7日作信用卡優先訂票。