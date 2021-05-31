本日日本：瑞士蓮全球首間旗艦店　東京表參道登場

1845年於瑞士創立的瑞士蓮（Lindt），是世界知名的朱古力公司，旗下的Lindor等朱古力品牌每逢佳節送禮幾乎必定有佢份，伴隨着大家成長。食就食得多，但未聽聞過有專門店。瑞士總公司終於決定於6月2日，於東京表參道開設全球首間旗艦店Lindt Chocolat Boutique & Café，喜歡朱古力的朋友又多一個地方買手信了。店內設有展示瑞士蓮逾175年歷史的Heritage Area，透過3D的年表去介紹旗下朱古力的發展過程，以及展示過去的經典包裝。店內亦有朱古力大使現場即製有如藝術品外形的朱古力特飲，並會推出期間限定的20多款味道，加上製作過程猶如表演般精彩，無論視覺及味覺同樣享受。日本旗艦店更獨家設有Lindor Moment Area，消費滿1,500日圓（約HK$107）以上就可以投入專用「金幣」，從三款Lindor口味中選出喜愛的一款，並以數位看板展示每個口味背後都有不同故事，值得細看。每日體驗人數有限，想玩就要早些光顧了！

Lindt Chocolat Boutique & Café表參道Flagship

地址：東京都涉谷區神宮前4-11-6表參道千代田大樓1樓

營業時間：10:00am~9:00pm