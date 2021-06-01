嶄新智能長者公寓「曦蕓居」　年青人未來發展新領域

【特約報道】香港銀髮族普遍對傳統安老院的印象一般，而近年本地開始興起發展醫社合一的長者公寓，希望可以貼心地為長者提供最佳的醫療服務及媲美酒店的居家管理。由康譽長者公寓管理有限公司創辦人李黃倩儂（李太）以獨特概念發展的曦蕓居（Ventria Residence），就是香港罕見的高級長者公寓項目，憑着她於酒店及醫療行業工作三十多年來所累積的豐富經驗，加上旗下分別來自醫療管理、資訊科技及酒店服務的優秀年輕管理團隊，這個坐落於跑馬地雲地利道、以「品味退休，頤享人生」概念打造的醫社合一酒店式長者公寓，為本地長者安老服務行業帶來嶄新面貌。

醫療酒店 結合發展

酒店管理及醫療服務同樣需要以人為本去發展，曦蕓居項目的誕生便正因為李太在此兩個領域皆擁有豐富經驗：「曦蕓居是一個全新的概念，我希望可以將醫院及酒店結合發展成醫社合一社區，所以我挑選的團隊成員就分別來自醫療及酒店行業。同時你亦可以將它視為一所高級酒店，因為我們會在公寓內設有全方位機械人、聲控家居設備、冷凍天花板系統甚至智能電子魚缸，務求讓住進公寓的長者可於最舒適自在環境享受退休生活。」曾經分別任職半島酒店及睿景酒店的香家豪及伍嘉惠，現時分別是曦蕓居的副資訊科技經理和人力資源及行政主任，兩位管理團隊成員通過此項目迎來工作新挑戰，同時為曦蕓居注入活力，香家豪表示：「我察覺到香港人口逐漸老化，對於安老行業需求日益增加，之前在酒店工作都比較少機會接觸曦蕓居所需要的樂齡科技，希望透過現時的工作從中認識更多與安老服務相關的新事物。」團隊中最年輕的伍嘉惠亦甚有抱負：「我畢業後便在一間已經營多年的酒店工作，但現時參與的曦蕓居仍未正式落成，因此在團隊工作中有更多機會累積項目管理及開業籌備的相關經驗。」

安老服務 市場龐大

至於擔任曦蕓居業務拓展經理的王浩廷，擁有近10年的醫療管理經驗，更橫跨業務拓展及戰略規劃等工作：「我本身從事醫療房地產私募基金的投資工作，負責尋找合適的地方開設老人院。去年回港後，機緣巧合下認識了李太，其後多次與她會面交流有關安老行業發展，後來更邀請我一同參與曦蕓居項目。因我曾特別專注於養老及長者退休社區發展，所以認識到市場發展潛力極大，內地預計30年後，長者安老服務將會是一個高達13萬億的龐大市場。而香港安老市場仍在發展初段，醫療人才相對短缺，所以曦蕓居項目成功絕對是天時地利人和，希望可以藉此讓香港更多長者對退休社區有更深認識。」對於本地長者安老服務行業發展，李太充滿信心並抱予厚望，她表示：「在香港要發展安老服務最重要就是有地方、出色的優秀團隊及資源各方面配合，曦蕓居正可以為本地長者帶來嶄新體驗，現時大灣區安老行業發展蓬勃並有很大需求，而日本及韓國亦陸續有高級長者公寓落成，我相信香港以至亞洲其他地區亦同樣需要這種服務。」

打造高質退休生活空間

將於2022年底在雲地利道17A及17B落成的曦蕓居，是由基督復臨安息日會港澳區會在跑馬地發展的醫社合一酒店式長者公寓，提供168個不同設計的單位，分為獨立自住型、生活協助型及認知照顧型三種類別，適合單人或雙人入住。在建築設計、選料、裝備以至各樣配套及設施均貫徹最高質素，居住的長者可享用中西餐飲美食，並有優質的醫療適健服務、24小時社區支援、輔助護理及參加各式消閒活動及計劃，為長者提供愜意無憂的退休生活空間。

電話：3616 3400

網址：www.ventriaresidence.com