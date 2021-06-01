最遲明年結婚？玄彬傳為娶孫藝珍停工1年

韓國型男玄彬與合拍人氣韓劇《愛的迫降》的女星孫藝珍曾多次傳出緋聞，至今年元旦日被公開約會照，兩人終於承認正在熱戀，不少網民都睇好他們會於年內結婚，男方更被爆以約3,400萬港元買入京畿道九里市一幢4層高的別墅，被猜測會是他與孫藝珍的愛巢，但事務所否認，而近日又再傳出玄彬為了籌備婚禮而空出1年的時間。

自稱是在拍攝現場道具組工作的網民前日在網上論壇發文，談到自己是玄彬的粉絲，該網民在電影拍攝場地無意中聽到有關玄彬準備結婚的消息：「我總是很想見到他真人，但聽說他為了籌備結婚的事而騰空了1年的時間，工作人員都對玄彬讚不絕口，說沒有見過人品這麼好的演員。」

其實早於玄彬與孫藝珍爆出戀情當日，就有演藝界人士指兩人本來打算在2020年下半年結婚，但因為同是1982年生的2人去年的韓國歲數是「39」，而韓國人認為「9」是不幸運數字，所以決定將婚期推遲到今年，認為他們會於今年內或2022年年初結婚。

而韓媒暫時未有關於玄彬空出1年時間籌備婚禮的報道，雙方事務所亦未有作出相關回應。