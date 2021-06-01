新一代打女楊柳青　逆巿加碼7位數擴充健身室

「新一代打女」楊柳青日前以健身教練身份出席慈善活動，率領多位運動愛好者，在毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」，進行戶外一小時高強度間歇性運動，實行一邊出身汗，一邊籌善款，所得善款將全數捐給慈善機構。

一直有教班經驗的楊柳青，表示今次活動對她來說挑戰不大，因為平時她亦喜歡在戶外做運動，她說：「第一次喺戶外進行公開嘅大型做運動活動，平時自己都有做開運動，最鍾意喺露台度做，本身怕凍、唔怕熱，享受出一身汗感覺。」自覺粗魯的楊柳青，表示最愛操腹肌同pat pat，務求練出女性的曲線美。

提到於疫情下，她新開設的健身室中心生意可有受影響？她直言關門時間比開門時間多，健身室收入的確大大減少，但她卻打算加碼投資七位數，在逆巿擴充營業：「依家間舖太細，空間不足，加上地區問題，所以會搬舖，正喺銅鑼灣物色緊新舖。」

除了搞健身中心，楊柳青依然十分重視幕前工作，她將有機會返內地拍攝網絡電影；問到生意同幕前工作雙線發展，可會忽略了陪外籍男友的時間？她指男友非常支持她的工作：「佢都成日要周圍飛，但小別勝新婚，佢係我最忠實粉絲，而家佢晚晚陪我一齊追睇我有份演出嘅《逆天奇案》。」