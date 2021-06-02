陳輝陽X28女聲殺入紅館　有今生無來世！

以陳輝陽創作的歌曲作主軸的《陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會 人來人往》，為28位女聲組成之「聖少三部曲」最終回。繼2016年、2018年後，2020年情人節正日上演之《人來人往》，三部曲原計劃於5年內完成，豈料因疫情三度延期後，以「有今生無來世」的決心入紙，沒有明星掛帥，竟然取得「紅館入場券」，將於6月25日假紅館。

陳輝陽坦言和團隊知道能改在紅館舉行作品展固然興奮雀躍，正如宣傳海報所寫：「紅館，有今生無來世！」但同時憂心一萬倍，因為整個籌備工夫要從頭做起，特別是串連所有故事中的一道橋。

陳輝陽在構思作品展故事期間，腦中一直出現工作室窗外的一道橋。橋早上聚集住喧嘩的人，晚上聚散着落寞的燈，橋聯繫了人與人的關係，亦見證人與人間分離，作品展主題最終鎖定「人來人往」為題，一段關於28個女仔在橋上的友情故事。陳輝陽說：「原本喺麥花臣已經整好咗條長方形橋，但紅館大太多，觀眾亦喺紅館見過唔同嘅橋，要畀大家新鮮感必須創新，最後諗到整一座圓形嘅橋，你可能會覺得好詫異，但就係想挑戰一下。」

他與28位女聲合作已經5年，慶幸沒遇過有人搞小圈子、搞是非，反而成員間互相照顧，好像去年陳樂頤（阿左）參加《全民造星III》，成員間亦有互相關心，知道她出局後亦有了解阿左會否歸隊繼續唱，陳輝陽說：「唔可以話我擔心佢唔返嚟，因為每個人嘅去留都有自己嘅意願，佢肯繼續返嚟唱，我當然無任歡迎，好似作品展主題《人來人往》，就係香港呢個城市內每道橋上每日發生嘅悲歡離合。」