亞視聯席主席鄧俊杰疑被追債　與男子發生肢體碰撞

亞視大埔廠房門口近月屢次發生追債事件，繼今年3月初，有人駕駛貼滿70張追債字條之七人車，停泊亞視大門向聯席主席鄧俊杰追債後，今日（2日）有讀者報料，指約下午2時半左右，途經大埔亞視總台門口時，見到亞視聯席主席鄧俊杰與人有肢體碰撞。據知，有男子在現場拉起橫額要求還錢，有人疑不滿對方上門追債，上前撕爛橫額，發生肢體碰撞，警方不排除稍後拘捕施襲者。

東網記者到達現場時，見2名軍裝警員及1名便衣警員正在向2名男子了解中，其中一名黃衣男子登上警車。及後警員又在現場一輛貨車前與另一名穿上格仔衫的司機查問事件，之後該男子報稱受傷送院。

亞視公關黃守東向東網記者表示：「有人在亞視門口滋擾，報咗警，警察處理緊。」事後，東網記者再就事件向鄧俊杰求證，鄧否認涉及衝突事件。

警察公共關係科回覆指，今午約3時30分，收到一名男子報警，聲稱遭另一位男子在亞視總台對出位置打傷，傷者報稱頸痛，警方暫列作襲擊及刑毁案處理，傷者被送往那打素醫院診治，暫時未有人被捕。

亞視傍晚亦再回覆：「就亞視今天門外發生的滋擾事件，亞視已交由警方處理。」