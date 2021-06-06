同台灣老公團聚！莊思敏長駐內地不設防造人

已為人妻的莊思敏，表面上看似放慢腳步，實情仍熱愛工作，已赴內地接受隔離，為連串商演及網上平台工作做準備。她笑言預計一個月後返港，不過由於未有香港工作，若然內地有人邀請，不排除繼續留低，並指台灣疫情嚴重，老公會赴內地與她團聚。

談到與老公婚後點滴，她坦言雙方幾個月才見一次面，平日只靠視像通話維繫感情：「我想長期見到，因為當我好忙，唔想花時間講電話，如果老公喺身邊可以講兩句，依家各有各忙，未必溝通到。（生B係計劃之內？）係，但唔係話生就生。（大住肚工作？）能力許可嘅情況下我可以，依家都不設防造人，冇刻意調理身體。」

拍古裝被語速考起

為了一起生活，她坦言會與老公商量：「長遠咁樣唔可能，要搵個中間點生活，上海、北京好啲，因為內地多演藝工作機會。（拉埋老公做幕前？）唔拒絕，亦唔會專登鋪排，睇有冇需要，綜藝節目都可以嘅。（叫埋妹妹莊思明一齊？）睇佢男友楊明肯唔肯，因為阿妹係佢個影嚟，要睇主人肯唔肯先。」

提到她首次參演古裝劇《一笑渡凡間》，飾演有錢夫人，為幫做錯事的老公脫罪，不停利用舊愛張達倫。她笑言雖然與對方首次合作，但私下非常老友，拍攝時很愉快，唯一覺得困難的是語速：「我平時講嘢好多口語化，拍嗰陣講咗唔覺，同埋唔可以講太快，都用咗幾日先Tune到。（問思明意見？）佢不停笑我扮相，覺得我時代感太重，語速又快，但呢套係喜劇，我覺得一啲問題都冇囉！」

服裝：miss Viola