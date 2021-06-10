【廁所求婚】洪永城宣布娶梁諾妍：你是我的福氣！

藝人洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於2018年公開認愛，他們今日（10日）正式公告：「我哋要結婚啦！」一對準新人早前更秘密影結婚相，只見婚照兩人雙手緊握在一起，寓意他們手拖手，今後一起笑住過！

他們又分別在社交平台上宣布喜訊，洪永城說：「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程，好在有你，緊握我手，我希望一世都有你在身旁，追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣！」

梁諾妍說：「下半生手拖手，繼續一起跑下去，繼續跑去世界每個角，感恩遇到你，常常帶給我歡樂，照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽，工作上的互相扶持，願餘生我們也要一起笑住過，我們結婚啦！」

梁諾妍透露洪永城的求婚過程，既搞笑又感人，她笑說：「佢嘅求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個廁所度求婚，我覺得好好笑，不過好係佢嘅style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我人有三急入廁所，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度布置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定會去洗手間，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」