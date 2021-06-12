新舊咪神交「波」！陳偉琪約滿無綫　波波接棒上位

藝人陳敏之、余德丞、謝東閔、陳偉琪、黃凱儀（波波）、麥大力以及名媛諸葛紫岐等，到中環出席夜店開幕活動，場面熱鬧，兩大新舊無綫咪神同場，更是焦點。擁有34E身材的咪神陳偉琪，與36E無綫新一代咪神波波，同樣大晒性感，盡騷「Big」爆身材，場面火辣，而陳偉琪更宣布離巢，意味波波正式接棒，穩座咪神之位！

一直被傳因負面報道而暫別《愛．回家之開心速遞》的陳偉琪，以透視裝大晒5吋事業線，且透露近日已正式約滿無綫，直言希望繼續演戲的她，歡迎製作單位洽商。她坦言再演「細龍太」機會微，又指今次離巢，非自己選擇，全程語帶無奈。由於已演出《愛》劇3年，她表示對同事及自己的角色十分不捨，會約「假老公」鄭世豪敍舊。雖然演藝事業暫時「凍過水」，但約個多月前她開始網上生意，主要經營西班牙黑毛豬買賣，且至今生意不錯，日後會加倍努力。

拒三點盡露

而同樣超性感上陣的波波，身穿意大利品牌內衣、以「中門大開」配西裝褸現身，大晒36E豐滿上圍，相當吸睛！記者打趣問她為何如此「惹火」，她說：「上次行完內衣騷，覺得可以接受尺度大啲，挑戰唔同嘅服裝Style。（公司畀你敢着？）其實我哋每次出席活動着嘅衫，公司都會過目先。其實我今次唔止性感，係展示健康嘅線條，行出嚟最重要有自信。（你有底線？）太暴露唔可以，三點盡露一定唔得。我有底線嘅，做人最緊要有，有啲嘢唔可以觸犯。」