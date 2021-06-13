光洙今告別《RM》！事務所發文：請陪伴到最後

韓國綜藝節目《Running Man》（RM）大受歡迎，當中35歲男星李光洙憑搞笑形象贏盡粉絲歡心，惟他上月宣布因腳傷退出主持了11年的《RM》，令粉絲大感不捨。他已於上月24日進行最後一次錄影，該集將於今午播映。

節目組上周率先公開預告片。片中，光洙準備了寫給其他主持的親筆信，但未讀完已忍不住爆喊，更哽咽說：「多謝，對不起！」在場主持難掩不捨之情。有網民發現光洙在最後一集身穿的囚衣號碼「3991」，似乎是節目組刻意準備，因為他於2010年7月11日節目首播時開始參演，至6月13日就剛好陪伴《RM》度過3,991日。

而光洙的事務所今日公開他結束《RM》錄影後，收蛋糕、鮮花及感謝狀的現場照，並發文表示：「感謝11年來一起奔跑的《RM》李光洙，感謝每週日、11年一起奔跑的粉絲和觀眾，真心感謝你們 ！再次感謝這段日子給予我們的愛與支持，今日請一直陪伴到最後！」 ​​​​

至於《RM》導演亦有留言稱讚光洙：「在我記憶中，光洙一次也沒對製作組Say No，即使腳趾骨折，還在撕名牌，患上感冒，還在嚴冬被水炸彈襲擊，一邊剪輯一邊看光洙的時候，覺得他就像瘋子一樣搞笑...光洙既是好朋友，又是我特別的兄弟，長久以來真的很帥，最後，我有話一定要對所有人說：『光洙，不是傻瓜，就算是傻瓜，也不是傻到那种程度...』」