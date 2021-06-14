「東涌羅浩楷」驚現疑似色情網　林作被批玩太大

由藝人林作「提名」嘅「東涌羅浩楷」霍韻璇（Kristen）係咪殺到入港姐第2輪面試，尚係未知之數，不過天生佛相嘅佢似乎得上天庇佑，未正式選美就成為網絡紅人，仲紅到疑似色情網站，肖像疑被盜用作招徠。

有網民爆料，聲稱夜闌人靜時又遇上失眠，喺網上亂入咗一個貼咗好多性感囡囡相嘅網站，更發現Kristen去面試首輪港姐張相竟喺網站出現，但「改咗名」叫「Candy」，仲公開三圍數字「36E、24、36」，國籍係泰國，兼且有地址、預約電話及「全套交友費用」方便聯絡，喺簡評一欄度寫明「你看到的相片是我本人」，不過其後呢個甫消失咗，所以估計Kristen係被人偷咗相用嚟作商業用途。

就Kristen涉嫌被盜用肖像向曾任大律師嘅林作諮詢法律意見，佢話：「因為盜用咗張相作商業用途，當事人可以追究法律權利，最簡單嘅方法係出律師信要求對方唔好再盜用他人身份，但要賠償就較難，香港係冇肖像權，所以影你係唔犯法嘅，但關鍵係攞嚟做乜啫。（如果Kristen搵幫手得唔得？）我願意，之前我都幫過好多藝人做類似嘅case。」問可自豪成功推爆Kristen人氣？他又認叻謂：「我發掘人才，點石成為嘅能力，喺香港冇人能及。」他亦在社交網晒出有關截圖，並「曲線」表示：「各位朋友們，不要再煩我了，自己去找她吧！藝名Candy，真名Kirsten。」但有網民指他此舉不尊重對方，直指玩太大。