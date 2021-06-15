IB攻略：升讀大學攻略

2021年IB課程更新了課程，第一年新制度考試的時候，因為疫情關係取消，所以大家都不甚清楚要求是甚麼，上年的IBDP Year 2的學生，考試已經塵埃落定。重要的是，來年將會升讀 IBDP 第二年的學生，若要升讀心儀大學，暑假就是關鍵。

Top tier大學IB要求

如果學生希望入讀一線大學，例如：香港大學、英國倫敦大學、美國UC Berkeley 等名校，IB分數要求在38-42分左右。但是如果心頭好更高，想要入讀哈佛、牛津、劍橋，IB要求至少要42分。如果學生現在分數不高，快點趁暑假加油。

留意科目要求

有些同學會以為IB 45分就是一切，所有大學科目都會收，事實不然。如果學生想報讀工程系，但是本身修讀的科目是初級數學程度、藝術電影，大學一定不會錄取。原因就是大學有一些必修科目，例如工程系就一定要修 IB Math AA Higher Level 和 Physics Higher Level， 兩科都要達高等程度，數學更指定一定要IB MATH AA （Analysis and approaches) ，而且一線大學的要求通常都要求制定科目6分或以上，同學一定要加倍努力重點科目。

大學申請時間表

暑假是7-8月，大學的申請還沒有開始，因為大部分的申請，加拿大、英國、美國、香港都是在9月1號開始，所以學生的重點是Focus 在IB 科目成績，到了9月申請開始了，同學就會看到大學申請題目，到時便可以逐一拆解。當然，暑假的時候可以參加有關的實習經驗，例如報讀法律系的學生可以找律師樓實習，不但可以了解真實社會和增廣健聞，更可以將經驗放在CV和個人陳述，報讀大學時絕對會加分。不過要記得，大學某些申請死線是10月中，所以當申請開始了，同學都只是有一個月準備，絕對爭分奪秒。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣