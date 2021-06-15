出道一波三折　IU患失眠症近10年：瞓唔着就會寫歌

出道13年的韓國28歲靚聲歌后IU，曾推出多張暢銷唱片，她主演的劇集亦大受歡迎，加上形象健康的她是廣告界的寵兒，吸金力超強的她早前被爆豪擲9,090萬港元買下首爾清潭洞的豪宅ETERNO其中一個單位，不過她原來她的歌手之路並不平坦，她更受失眠問題困擾近10年。

IU兒時因為家庭經濟狀況惡化及父母欠債，被迫與父母分開居住，她在出道前曾參加逾20次選拔，更曾被假冒的演藝公司欺騙，她最終於2008年憑歌曲《Mia》出道，但獨特的曲風和唱腔未能受到大眾喜愛，她後來改行可愛路線，又與男團2AM成員瑟雍合唱節目《我們結婚了》的主題曲《Nagging》，令她首次在音樂節目奪得冠軍，其後歌曲《Good Day》更令她在韓日兩國爆紅，近年她推出的唱碟都受到廣泛好評，她亦已榮升韓國樂壇一姐。

她曾在節目自爆曾經很討厭自己，即使在事業上有好的成果，但卻不懂愛自己，而她在20歲開始便有失眠問題，即使身體很疲倦，卻無法入睡，令她十分困擾，不過她後來表示已經放棄睡覺，會利用晚上不能入睡的時間寫歌，《Thought the Night》的歌詞便是她在失眠時所寫：「我總是有不能進睡的時候，如果有人比我先睡，我就會覺得失落，但假如我有很愛的人，我會想對方睡得好，我就是抱着這個想法寫了這首歌。」而《Knees》則是她在失眠時想着外婆而寫的歌：「當時我想『我為甚麼會失眠呢？我睡得最舒服是甚麼時候呢？』，就發現是小時候靠着外婆的膝頭入睡的時候，所以寫了這首歌，每次唱這首歌都會很感觸。」