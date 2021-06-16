港姐複試：麥翠嫻陪阿女到場　關禮傑大女關楓馨唔肯除罩

《2021香港小姐競選》今日（16日）進行第二輪面試，當中關禮傑的大女關楓馨（Fabienne）順利進入第二輪面試，她以一身米白色連身裙現身，手挽一個大紙袋，未知是否怕醜，Fabienne不肯脫下口罩讓記者拍照，做訪問時更急急腳想走，問到有沒有信心？她說：「平常心。（爸爸有冇畀意見？）都係鼓勵。（作為星二代有冇壓力？）下次再講。」

除了關楓馨是星二代外，原來還有人稱「亞視四俠女」之一的麥翠嫻，今日（16日）陪同女兒現身港姐第二輪面試，由商人丈夫龔汝華做柴可夫，母女一齊受訪，麥翠嫻就話想畀阿女見識吓，她說：「阿女叫Victoria，今年24歲做金融，陪佢嚟壯膽。（對女女有冇信心？）想佢提升自己自信心。」問到Victoria是否想入行？她說：「都係抱住好奇同學習嘅心態。（作為星二代有冇壓力？）都有少少。（點解今年先嚟參選？）今年有信心啲，以前都比較細膽啲。」而龔汝華就話到場支持女兒。

「城大私影妹」梁允瑜（Chloe）都順利進入第二輪面試，她的社交網有大量水着相，睇到宅男流晒鼻血，她對自己身高身材都好有信心，平常心準備比賽，問到是否在泳衣環節特別有信心？她說：「OK啦，我都有做運動。」

另外，佳麗Elsa是最早到，一身紅色露肩打扮，大方任影，她表示已經準備好，平常心面對，講到有讀者爆料指她讀大學時好鍾意周圍識男朋友，專識啲有錢嘅，她否認，表示至今都是單身，沒有拍拖兩年，再問是不是專識有錢男友？她即時收起笑容急步離開。