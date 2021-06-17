【冇意追女】鄭嘉穎做惡爸！陳凱琳爆2歲半大仔反叛扭計

藝人陳凱琳（Grace）出席《仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃》啟動禮，席間有仁濟醫院董事局主席黃楚淇。身為「仁濟慈善大使」的Grace表示之前與囝囝在街上見到有人賣旗，故之後有意與囝囝一起賣旗做善事。講到活動上與小朋友一起做手工，見她與身旁的小妹妹玩得很開心，問到可有意追個女？她笑言：「我同老公就冇乜，但身邊人就想，不過依家暫時湊兩個仔就啱啱好。」她又表示2歲多的大仔開始反叛：「有次出街佢扭計唔戴口罩，但我哋就唔出，佢就會即刻戴番口罩，識睇眉頭眼額。」又笑言由老公鄭嘉穎負責做壞人角色鬧囝囝：「有次喺停車場落車囝囝想周圍走，爸爸即刻話佢，搞到佢變咗壞人，咁佢鬧嘅時候我就會喺隔離唔出聲，但氹嘅時候就會一齊，總之會一致。」

她又表示已幫大仔搵定幼稚園：「想佢讀local學校，因為想佢學中文，我細個就去咗加拿大讀書，所以都有啲遺憾，又想佢自己搭校巴，學識獨立。」而講到父親節將至，她透露會一家人在家食飯，大仔就在學校學了首歌，到時會唱給爸爸聽，問她可有預備禮物？她笑言：「預備咗禮物畀我自己爸爸，因為唔想忽略佢，有次同佢去街我想買個銀包畀佢，但佢話貴，叫我唔好買，點知返到屋企之後媽咪同我講爸爸話幾鍾意個銀包，咁我就識做啦，所以就送咗畀佢，佢唔捨得仔女使錢，但又鍾意。」