日本網站選最漂亮中港台女藝人！楊穎竟然擊敗楊冪拎第一

日本人熱衷排名，瀏覽佢哋啲網站，成日會出現「排行」、「Top10」、「票選」等字眼，又確實吸引讀者點擊入去睇，而最近就有日本網站搞咗個中港台「可愛、漂亮的女藝人」排行榜單！

頭5位都係美女中的美女，第1位係楊穎，網友評價佢五官精緻，稱得上係零瑕疵，而且任何妝容及造型都可以駕馭，日本網友為之驚艷，表示「瞬間就被她的笑容吸引住了，就是那麼美。」

第2位楊冪，每個造型都能上熱搜，就算只係T恤牛仔褲都可以着出時尚感，係年輕人流行指標，日本網友大讚「擁有典型中華美人所有特徵的王道中華美人」！

第3位章子怡，國際巨星章子怡演技好，知名度高，加上一舉手一投足都非常優雅，而成為媽媽嘅佢說話都非常溫柔，日本網友評價係「從少女時期開始就擁有不變的可愛和純潔，是看過一次就不會忘記的女演員。」

第4位范冰冰，曾經係國際影展紅地氈常客嘅冰冰，顏值就好似一個中國娃娃，而且佢係霸氣外露，一出場就艷壓群芳，就算因逃稅風波絕迹幕前，但人氣仍然不減！

第5位林志玲，修長身材、33C咪咪再加埋嬌嗲嘅台灣腔，真係神仙都企唔穩，絕對稱得上係一代美人，而日本網友都好好奇點解佢唔識老，咁多年容貌都未變過，當佢宣布結婚消息時，日本網友都話感到極度震驚，感覺女神被「搶走」咗。而其他入圍仲有迪麗熱巴、龍夢柔、林依晨及陳喬恩。