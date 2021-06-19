「廈門林志玲」失威！Live濾鏡消失　真身係馬思純？

網絡照騙成日有，呃吓Like收吓禮物都好小事，但點估到原來原來坐擁超過488萬粉絲嘅「平台第一美女」、有「廈門林志玲」嘅女網紅都係「騙案」，搞到宅男心碎，真真正正係「生靈塗炭」！

24歲大陸正妹網紅「迅猛龍特蕾莎」網上迅速爆紅，就係因為佢擁有一張號稱「冇加工」嘅索爆靚樣，加嬌滴滴嗓音，一直被網友視為短視頻平台最正網紅，更獲賜「廈門林志玲」美名，靚樣似乎有晒品質保證。

不過近日迅猛龍特蕾莎就同另一位男網紅開Live，影片中佢潮玩「花手」舞蹈，點知佢纖纖玉手一轉，個美顏濾鏡亦跟住轉，轉到連佢真樣都曝光埋，對眼立即變細，額頭又凸出，反而更似內地影后馬思純！而判若兩人嘅佢更似乎唔知情，點知呢1秒鏡頭，都足夠令網友震驚，瞬間Cap圖並鬧爆：「良心不會不安嗎？」

其實阿特蕾莎早年曾自稱「關掉美顏濾鏡」，以「真身」示人，當時佢因為嬲爆網友質疑佢個樣曾「人工調整」，因而表示豪氣閂Filter開Live，又放手指喺面旁，表示手指冇變形去「證明」Filter已關，更試過卸晒妝咁見人，點知…原來都係一個驚天大騙案。

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