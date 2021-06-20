東方日報C1：偕母出走失聯20年　裕美放下仇恨尋父

今日父親節，32歲藝人裕美對父親印象，永遠停留在小學六年班，而且全部都是不快回憶，腦海對他只有恨！直至早年拍攝海嘯節目，令她對居日本福島的父親放下所有仇恨，更展開漫長的尋父之旅。由於兩父女失聯20年，至今仍徒勞無功，雖然不知對方是生是死，但她依然盼望有生之年再相見，問父親：「你仲認唔認得我？」

中日混血兒裕美自幼跟母親相依為命，一直以來甚少提及父親，更從未慶祝過父親節，只記得最後一次見對方是在日本讀小六。她形容因為「場景」太深刻，一世都會記得：「因為呢段時間阿媽同阿爸一見面就嗌交，對爹哋印象係差嘅，我媽咪生得好細粒，但我阿爸6呎幾高，咁大個男人恰女人！」

生意失敗 家嘈屋閉

由出生至約11歲，雖然她有日本護照，但因經濟問題未能長居日本，大部分日子只好港、日兩邊走，直至她升小學六年級，在其母苦苦哀求下，父親終於答應讓裕美在日本入學，是她在日本逗留最長的一次，也是最擔驚受怕的一次，她說：「住得好大壓力！我好記得有次成家人好開心喺度睇電視，我食緊雪條，我唔小心跌咗支雪條落地，佢兩個即刻打交，我係完全覺得只要丟錯一舊垃圾，爹哋都可能會大發雷霆，所以每一步都好驚心。」

裕美當時年紀雖小，但覺得父母日嘈夜嘈，最大原因是冇錢！父親生意失敗仍要養家，可能感到很大壓力：「佢好要面，又好大男人，走去玩波子機就扮返工。」造成她活在誠惶誠恐中，連飲泣都怕被對方知道，不知他會有多大反應，最後母親決定帶她回港，並一早計劃逃亡大計：「嗰日我照常返學，媽咪就執晒行李，喺放午飯時走嚟學校，同學校講要退學，然後即刻去機場搭飛機返香港。」

從此裕美再沒有見過居福島的父親，亦沒聽過對方消息，她坦言：「其實我一直都好唔鍾意爹哋，心底裏面好憎恨佢，憎恨到我唔鍾意日本，唔希望畀人知道我有日本血統，唔想接觸任何日文。出道時諗過改名跟媽咪姓，點知未改名已經被人爆咗我叫和田裕美，所以最終冇改。」直至她拍攝日本海嘯災後節目，目睹海嘯沖擊痕迹，她浮起的第一個念頭竟然是：「唔知爹哋點呢？」之後就想盡辦法尋父，可惜對方早已搬離舊居，她試過在網上尋親，又到過香港日本領事館交低資料，但依然音信全無：「佢哋話幫唔到我，叫我返日本嗰邊嘅領事館搵。」

經歷過人生高低的她對爸爸的恨意已減退，她說：「佢已經七十幾歲，我唔知佢仲喺唔喺度，希望有生之年可以再見多佢一次！」假如父親已經不在世，她會如何？她即忍不住眼濕濕說：「對佢冇乜感情，但好似有種惋惜咁。我感覺……佢仲在生，因為日本人長命，佢應該好似阿嫲咁有差唔多100歲命，咁仲有時間畀我搵佢。」

懷念全家浸浴

受訪當日，她重臨舊地跑馬地，回到小學讀過的日本學校，腦海湧出很多關於父親的事，包括父母相戀過程，到後來誕下她。裕美說：「阿媽唱酒廊要四圍登台，有日本朋友介紹阿爸畀佢識，我爹哋叫和田具久，啲人成日笑我爹哋個名，阿作（男友林作）都笑話『你阿媽一定係鍾意佢具久啦』。當年爹哋屋企牆上有個緊急電話聯絡人叫和田秀文，我先知自己有個同父異母哥哥，但由始至終未見過。」

雖然她對父親不愉快回憶多於一切，但最開心是大家一齊浸浴，她笑言：「日本人好興一家人浸浴，我淨係記得佢一定要開到啲水好熱，好似溫泉咁，每次我跳落去都熱到紮紮跳，爸爸就會話『你忍吓啦，陣間冇嘢』。喺浴缸我會玩鴨仔、摩天輪玩具，仲記得阿爸每次沖完涼出嚟都唔着衫褲，搞到我唔好意思啦，我未成年嘛！」

勸林作忘記恩仇

提到林作同是於單親家庭成長，裕美語重心長說：「我爸爸好明顯唔係一個好嘅男人，但始終都係我爸爸。阿作成日都講好憎佢爸爸，但係佢憎爸爸，唔係搵唔到佢吖嘛！佢可以搵到佢。我成日同阿作講，無論有咩恩怨都好，佢都係你阿爸，你可以見吓佢，好過我，我好憎阿爸，但到我想見，我見唔到佢喎，係好可惜！無論幾憎你父母，到你大個啲恩怨都會慢慢淡忘，反而你會好想知道佢仲係好唔好。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：