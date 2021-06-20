森美慘遭阿女無視　陳豪勸有女趁嫩錫

藝人陳豪及森美出席電影首映禮，談到今日父親節，想不到兩位星級爸爸「待遇」完全不同！陳豪透露：「朝早大仔同二仔跆拳道考試，完咗我哋成家人食咗個父親節午餐，依家做完嘢返屋企，聽講有蛋糕切。」他又冧爆表示獲3子女獻吻，相當滿足！

反觀森美偏咀謂：「仔仔啱啱喺英國返嚟，依家隔離緊。我個女青春期，見到我知我想捉佢嚟錫，兩呎外就跑走，不過佢都孝順，整咗芝士煎蛋同咖啡畀我歎。我老婆就一早同我講話出去整眼睫毛，我問佢咁我點？不過我有同佢夾計，佢負責提仔女父親節，我之前就負責提母親節。」記者直指他不受歡迎，森美死撐：「我好受歡迎，上星期買平板電腦畀個女，我見到佢望一望我。其實關咩事吖？小朋友喺佢哋呢啲年紀係青春期，要大咗先識孝順父母，我喺佢呢個年紀都一樣啫！依家等佢哋浪子回頭囉。」

問到陳豪有否擔心「自己未來」，他打趣：「有，所以依家趁佢哋仲細，有得攬就攬、有得錫就錫。」森美補充兩日前已三代同堂慶祝父親節，又即場取出手機，大晒去年與一雙子女合照：「你哋唔好睇咁耐，我驚畀個女鬧，依家我密謀緊，等個仔出關我哋再影新相。」