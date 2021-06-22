近年香港人流行自家浸泡梅酒，每逢到5-6月，無論街市或超市都有各式各樣的梅，究竟點邊款梅最啱浸酒，釀製過程又有咩要留意？一於請Dolce Dolce Kitchen & Gourmet主理人Esther Au教教大家喇。

坊間的梅主要來自內地和日本，內地梅呈青色，肉質結實，用來浸酒會帶點澀味。日本梅質感柔軟，於香港較為人熟悉就有6月初出現的和歌山南高梅，由於其生長環境日照長，梅子較大粒，外皮青中帶紅，味道香甜。今年Esther引入小量鳥取縣的紅映梅讓港人嘗新，這款梅的外皮有一抹腮紅，梅肉佔90%以上，梅核細小，酸度適中，用來浸梅酒也很合適。

在浸泡梅酒時，由清洗梅到如何揀酒等都大有學問，Esther就為大家整理一個懶人包。

1.清洗過程： 用水沖洗2至3次， 挑乾淨梅椗，倒少許酒略沖表面殺菌，放在廚房紙上風乾。

2.選揀酒類：選擇酒精濃度20%或以上的烈酒為佳，不同的酒類各有風味，如傳統鳥取縣居民喜歡用清酒來釀製，入口清新。透明的果實酒浸泡出來的成品，清澈芬香。40%或以上的干邑或威士忌，讓梅酒變得有個性和香醇。

3.浸酒比例：日本各地的習慣都不同，最簡單普遍是1份梅：1份酒：60%冰糖，將之全部放入瓶內密封便成。鳥取縣居民的配方就是1公斤梅、1.8L清酒、800克冰糖來釀製。

4.浸泡時間：浸泡6個月至9個月便成，別以為愈浸得耐愈好，因為香港天氣潮濕，容易讓成品發霉。

5.拆解謬誤：很多人在浸梅酒時，會分一層冰糖一層梅，其實冰糖很快會溶掉，不用分層也可均勻浸泡。另一常見的錯誤就是在浸泡前，於梅的表面拮小孔，這樣做會讓梅汁流出，稀釋了梅酒的濃度，有機會讓酒液變壞。