必學正確站姿踢走肚腩！搵番身體平衡告別肩頸腰背痛

都市人包括睇緊嘅你，日夜低頭密密撳手機，少不免有啲肩頸膊痛，如果坐得衰啲，分分鐘仲加埋腰背痛！主播嘉琪亦唔例外，就算依家想「見字坐直」都有心無力，仲會痛多幾錢重。原來出現痛症，可能係因為身體唔平衡，令你嘅肌肉持續繃緊。今集《跟琪流行》就搵嚟馬來西亞著名正骨師父梁潤江（Chris Leong）嘅香港徒弟Kevin Chan同Vincent Lam，用CLM（Chris Leong Method）幫嘉琪搵番身體平衡，極速同肩頸腰背痛講Bye Bye！

Kevin Chan喺2018年追隨Chris Leong學習CLM手法，結合手法調整同身體肌肉結構嘅知識，其後成立「CLM康」為香港人提供一站式平台處理痛症問題，並教導正確姿勢嘅重要性。喺今集節目佢亦指出嘉琪站姿嘅問題，只要企得啱就可以解決小腹凸出！就連坐姿都有講究嘅地方，姿勢正確嘅話，坐直原來係好輕鬆嘅事！大家睇完片一定要學識喇！

講到痛症，大家最關心一定係調整完係咪就可以斷尾，Vincent Lam對此表示：「我成日提醒客人，其實效果可以維持幾耐，佢哋自己都有責任，因為唔係話有個維持幾耐嘅標準，反而係提醒佢哋，有冇留意自己平時嘅姿勢。」佢直言如果姿勢冇改善，有機會好快打回原形，所以會反覆提點客人日常生活要注意姿勢。而擺脫痛症嘅第一步，就梗係睇今集《跟琪流行》了解吓CLM兼學識正確嘅站姿同坐姿喇！仲唔即刻睇片？！