棄郭富城轉撐張學友！肥仔公開食衛詩雅隻鮑魚

英皇藝人衛詩雅開設嘅網上影片頻道大受歡迎，除咗帶大家搵好嘢食，又做埋主持訪問「男神」邊傾邊食，繼早前請來大熱組合ERROR成員193（郭嘉駿）後，今次再回應網民訴求，請來另一位成員肥仔（梁業）！肥仔被詩雅問到覺唔覺得自己係男神時，佢就發揮搞笑本色：「Er…我成日都自稱係肥仔界嘅吳彥祖嘅！但有啲網民好鬼衰話：「吳彥祖甩頭髮喎！」Er…當我冇講過！」佢又解釋以前一啲都唔肥，但小學一考試時父母逼佢喺房溫書，當食飯先開始出廳睇電視，咁就愈食愈多，因為想睇電視唔想溫書！

詩雅又叮囑肥仔千萬唔可以瘦，因為會冇咁紅，係咁叫對方食嘢，笑料百出，仲親自「賜」肥仔食鮑魚，肥仔聞言即表示：「嘩…你畀我嘅鮑魚我更加要食啦！」更大讚好味，頓時嚇到詩雅尷尬傻笑，並質問：「邊個畀你嘅（鮑魚）唔食呀？」肥仔即話：「食，但你畀嘅更加好食啦！」呢個「有味」訪問令網民笑爆嘴！佢哋又講到食過嘅「劣食」，肥仔話試過生食吞拿魚眼、牛歡喜，詩雅就話接受到食蟲、牛鞭，但接受唔到牛歡喜，因為有畫面，感覺會郁！

而最後，肥仔表示視張學友為男神，本來細個時係鍾意郭富城，但大咗先發現學友嘅歌先最入心入肺，好有壓場感，直情係全能天王，自己都好想做到咁話！唔少網民都大頻訪問好睇、好好笑，期待會有ERROR另外兩位成員阿Dee同保錡做嘉賓呀！