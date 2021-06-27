念念不忘｜簡淑兒為前度永留位置　麥大力變愛的替身？

藝人簡淑兒（Jessica）小時候乃「男仔頭」一名，更一度引起「性別疑惑」，直至12歲終認清自己女生的身份。多年來拍拖次數不多，受訪時剛與麥大力墮愛河，為護愛苗被迫堅稱單身的她，心中原來有位「不能忘懷的他」，明知彼此性格不合卻曾「藕斷絲連」。如此說來，剛認愛的麥大力，豈不是愛的替身？

20多天前與Jessica做訪問，話題天南地北，當時她指自己「冇拖拍」，但原來「新愛苗」已默默地萌芽1個月。於剛播完的劇集《一笑渡凡間》中，她對蕭正楠的感情近乎迷戀，問到現實生活中可試過類似的戀愛經驗？Jessica坦言：「有！我16歲鍾意過一個男仔，大家關係曖昧，最後佢話唔想帶壞我，點知過咗一陣，佢竟然同我最好嘅朋友一齊，而我呢個朋友亦同過佢嘅朋友拍拖。雖然當時唔開心，但關係太複雜，我唔想再理，入到大學開始疏遠，直至失聯。」這段「初戀」為她帶來一段苦澀的日子，但人總是從失敗中學習，她說：「後嚟都有諗番轉頭，係咪當時我太被動，唔識得自己爭取，應該多啲暗示嘅。」

心中永留愛的位置

其實Jessica擇偶條件，希望對方年紀相約兼「同聲同氣」，麥大力非常切合一切。至於最難忘的戀愛，她又娓娓道來，語氣帶一點「餘溫」：「佢係朋友嘅朋友，一識就有種好特別嘅感覺，大家都喺外國返嚟，年紀差唔多，當時認為實夾到，佢係唯一一個會令我諗將來嘅對象。（點解分手？）或者佢仲未夠成熟，發現佢停留咗喺某一個階段唔郁，開始成日嘈交，屋企人都覺得唔係辦法，點過人世呢？」

此後經歷多番離離合合，如今維持朋友關係，不過Jessica突然告白：「我諗我呢世唔會有日突然唔鍾意佢，無論日後發生咩事，我個心都會有一個位置留畀佢。（對方依家有冇拍拖？）我唔知，亦唔想知。」原來其前度在她心中如此有分量，未知現任男友麥大力會否「打爛醋埕」？

當談起「公開戀情」的話題時，Jessica指不會再交代，除非結婚：「呢樣嘢係上一段關係教曉我嘅，公開咗跟住就要交代好多嘢，亦可能為對方造成不必要嘅滋擾及麻煩。（如果被人影到呢？）咁就冇辦法啦！」豈料一語成讖，新戀情曝光，幸而她與麥大力被讚男才女貌，獲得祝福。

父母當仔湊 游水着泳褲

依稀記得坊間有本言情小說叫《天鵝姑娘》，女主角容貌一直被「禾稈冚珍珠」，長大後才在別人幫助下蛻變成天鵝，還其漂亮外表，原來這故事亦是Jessica的寫照。外形嬌滴滴、一雙腰果眼迷倒不少男士的她，其實有過黑暗歲月：「我父母有5女1子，媽媽一直認為追仔係佢嘅責任，生到我嘅時候唔知點解冇去照超聲波，但又認定我係仔喎，後來我出世，爸爸見到我忍唔住喊，結果畀護士鬧。由細開始佢當我仔咁養，12歲前我一直都短頭髮，甚至部分鏟青！」

當3位家姐與妹妹都愛着裙扮靚，Jessica的日常裝束卻如同波牛：「當時要我着裙，我一定會喊，去游水我唔係着泳衣而係着泳褲，有段時間真係以為自己係男仔！我好感激表姑姐，12歲嗰年我由美國返香港放暑假，係佢幫我成功改造，帶我去染髮同修眉，令我切實變番女仔。」問有否怪責爸爸？她說：「冇喎，由細到大佢好鍾意將我帶喺身邊照顧，記得以前返學，佢會跟蹤我睇吓會唔會有事發生，大學前我係唔畀拍拖嘅！其實爸爸咁嘅表現反而令啲家姐妒忌，覺得佢偏心。」

問到將來結婚會否與父母一樣「多產」，她表示不會：「一個起兩個止，就算唔生，領養都係個好選擇。其實我鍾意玩多過湊BB，兩個家姐都有小朋友，得閒咪去探吓佢哋囉。」