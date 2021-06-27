二階堂夢　巨乳可人兒

日本AV大廠S1猛將如雲，但又唔係大晒，事關業界仲有唔少實力雄厚嘅AV廠，好似SOD、Prestige同埋近年積極發展嘅FALENO。以後者為例，除咗喺S1招攬頂級女優外，仲開始為AV界發掘新血，今次介紹嘅二階堂夢，就係廠方嘅「親生女」。

誘人曲線

提到AV廠FALENO嘅專屬女優陣容，確係好強勁，有貴為天后級嘅天使萌、橋本有菜、吉高寧寧，仲有椎名空、小野夕子同天川空，個個都係實力、人氣兼備。不過，上述女優都係F廠從其他廠招攬過來，咁「親生女」嘅實力又係點呢？今年21歲嘅二階堂夢，可以話係一個指標。首先，阿妹個樣生得甜美，散發住陽光氣息，令人覺得精神為之一振。身材方面，可以用婀娜多姿嚟形容，一對F奶飽滿堅挺，條蛇腰又夠纖幼，加埋一個渾圓嘅蜜桃臀，呈現出誘人嘅曲線，好似葫蘆樽一樣，火辣指數拍得住AV廠kawaii*嘅極品尤物伊藤舞雪。

表現出色

二階堂夢讀中學時喺美國住過3年，唔止學得一口流利英語，仲萌生進軍AV界嘅念頭。佢喺一次訪問中表示，之前從男同學口中認識殿堂級AV女優蒼井空，好羨慕呢位前輩可以紅到連美國人都識，決定以AV女優身份回流日本，希望能闖出名堂。2020年，阿妹正式以FALENO專屬新人姿態登場，成為F廠首批「親生女」之一。睇番佢嘅演出相當悅目，除咗表情親切之外，同男優「互動」時，表現得主動又溫柔，令人睇得好舒服，相信好有機會喺AV界創出一番好成績！