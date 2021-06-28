又是飛蟻出沒時！小方法擊退

近來雨水放題，相信大家晚上在家時，不多不少都見到飛蟻出沒！事實上，每年4至6月都是飛蟻繁殖的高峰期，牠們一般會在悶熱又或大雨前後的黃昏出現，而且牠們有飛向光亮地方的特性，所以近年在社交網絡，久不久便會見到空群而出的飛蟻圍繞街燈亂飛的「恐怖」片段，又或因飛蟻翅膀脫落而在地上蠕動的驚心場面，真係睇見都毛管戙啊！

點解飛蟻老是在這時候常出現？一來如前文所述，這段時候正值飛蟻的繁殖期，而當一個群組的白蟻到達一定數量，就需要分巢，於是工蟻便會自然變種，長出翅膀而成為飛蟻，以便快速又安全地尋找新棲息地。每當雨天，泥土都會較為鬆軟，於是有利牠們挖泥築巢，準備繁殖下一代。

相信大家都聽聞過，飛蟻入屋好易變白蟻，原來主要是一對雌雄飛蟻入屋後，牠們便會交配產卵，演變成白蟻巢，到時就真係有排煩！以下一些貼士，都是驅趕飛蟻入你屋的方法，不妨試試。

1.燈下放一盆水

由於飛蟻有「插水」的特性，放定一盆水，讓牠們自投羅水吧！

2.關上門窗

看似消極，實為其中個最有效方法，就是關上門窗，絕密防止牠們飛入屋。

3.清除雜物

萬一飛蟻入了屋，好大機會竹人衍生成白蟻，而牠們很喜歡紙張，所以清除家居雜物，特別要將紙本放好，以免成為白蟻的溫床。

4.轉用黃燈光

白色的燈光與月亮的顏色相近，因而吸引飛蟻，改用黃色的燈光，自然可減少飛蟻入屋。