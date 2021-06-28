Elsa Jean　有書唔讀做脫星

對四仔脫星嚟講，想登上天后級地位，冇捱番三五七年都唔使旨意。不過凡事總有例外，好似Elsa Jean就以實力證明畀大家睇，只要有外形又夠拚搏的話，出道兩年就成功躋身天后級位置，好厲害呀！

放棄學業

喺美國俄亥俄州出生嘅Elsa Jean，自小讀書成績優異，高中畢業後獲著名學府喬治梅森大學嘅護理學系取錄，名副其實係一名女學霸。不過因為家庭經濟問題，所以佢決定推遲入學，去咗一間雜貨店做收銀員，而呢個時候佢漸漸對四仔產生興趣，及至18歲時，為咗搵快錢，喺華盛頓一間成人俱樂部表演跳艷舞，期間被四仔星探發掘，2015年6月下海演出處女作，就係由著名四仔片廠Wicked Pictures製作嘅《Young And Insatiable》，憑住青春無敵及清純氣質，不但大受歡迎，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

當時有傳媒問佢會唔會重返校園完成大學課程，佢就話未必，因為愈嚟愈鍾意呢份工作，唔想放棄四仔事業，或者引退之後先至再進修。

精通床技

雖然放棄攻讀大學學位，但卻換嚟喺四仔界非凡嘅成績，演出處女作後，接住為另一間著名片廠Digital Sin演出代表作《Cute Little Things》，之所以話係代表作，唔單止銷量極佳，更在於佢嘅表現十足演出經驗豐富嘅脫星咁，十八般床技樣樣精通，面對高大猛男對手亦游刃有餘。佢解釋係因為得到前輩脫星嘅指導，同時不斷睇四仔鑽研床技，更發現自己原來有個性癖，就係享受喺鏡頭前一邊被男優從後推車仔，一邊為另一位男優進行口舌演出，令佢高潮迭起。

正因為佢精彩嘅演出，2017年舉辦嘅AVN、XBIZ等嘅四仔頒獎禮獲提名「最佳脫星」，絕對係人氣十足，更係實力嘅證明。而同年喺Spank Bank頒獎禮獲得多項提名，結果奪得「最佳演出獎」，榮登天后級脫星，出道兩年，就已經有咁嘅成績，真係超勁呀！

Profile

出生日期：1996年9月1日

身高：160cm

三圍：32C-24-33

Elsa Jean身材雖然一般，但憑住迷人魅力，不但令佢嘅人氣極速飆升，更喺美國四仔界掀起貧乳嘅熱潮，可以話係美國四仔界嘅貧乳代表。不過佢認為能夠成功，全賴粉絲嘅支持，故此佢經常喺社交網派福利，相當貼心。