歐美紅星爭住做「非二元性別者」。

除了宇多田光之外，之前已有好多歐美紅星以「非二元性別者」（non-binary）身份自居。所謂「非二元性別」簡單來說就是指一個人認為自己的性別認同不單純只是男性或是女性的性別意識。

Demi Lovato

迪士尼童星出身的美國女歌手Demi Lovato本身是雙性戀者，而今年5月她於社交網宣布自己屬於非二元性別身份。往後由「she／她」改成「they／them/他們」。Demi留言稱自己因此而感到高興和驕傲。

Sam Smith

英國同志男歌手Sam Smith於2017年受訪時，坦言自覺得既是個男人亦是個女人。之後他更在社交網站上宣布往後他的代名詞將是他們（they）。Sam留言說：「在長期與我的性別糾纏之後，我決定擁抱真正的自己，無論外在或內在。」

Janelle Monáe

美國女歌手兼演員的Janelle Monáe，去年於社交網站分享一個卡通片集《Steven Universe》的非二元性別角色，並留言說：「你係男定係女？我係過來人。冇嘢比活喺非二元性別世界之外更好。」

Elliot Page

參演《潛行凶間》（Inception）的加拿大女星愛倫比芝（Ellen Page）去年12月於社交網宣布自己改名換「性」，除了表示自己變性並改名為Elliot Page之外，亦說明自己是「非二元性別者」。