當爸隨緣！馬國明向岑麗香老公取經　商天娥爆料好快到佢

藝人馬國明早前返回內地工作，逗留了個多月，日前終於返港，錯過了主演劇集《寶寶大過天》多次宣傳的他，今午「歸隊」會合拍檔岑麗香（香香）、商天娥、龔慈恩及朱斐斐等現身電視城宣傳。活動上馬國明抱着戲中囡囡童童（梁芯語）愛不釋手，大講「BB話」自稱爸爸，又自言不抗拒現實生活中當爸，一臉慈父相，結果被商天娥取笑：「好快到佢啦！」

事後馬國明與岑麗香齊齊受訪，記者打趣指前者內地商演，豬籠入水？他笑着澄清：「唔係，搵餐飯仔食吓咋。」他坦言原本會於內地逗留多一段時間，但10多日前臨時接獲通知，要拍攝新劇《隱形戰隊》，所以推掉正接洽中的工作提早返港。

對於有傳《隱》劇原本由陳展鵬主演，但「變陣」由他頂上。馬國明坦言：「唔清楚但都唔介意，公司調動好正常。（擔心唔夠時間準備？）會，今朝返嚟受訓，攞過支槍都有10幾磅重，依家抱住童童覺得佢好輕。（你似乎好想做爸爸。）隨緣啦，小朋友好可愛。（叫香香過兩招畀你？）要問我都問佢老公啦。」而香香則不羨慕馬國明搵真銀的機會，皆因她目前忙着照顧兩名寶貝兒子，細仔開始反應多多，大仔又懂得拿玩具與弟弟分享，相當溫馨。