寰亞電影港澳及國際獨家發行！《1921》內地票房破2億

寰亞電影參與投資、並獨家負責國際、香港及澳門發行的電影《1921》，在內地上映兩天，票房報捷！這套大製作，由王仁君、劉昊然、陳坤、王俊凱、李晨、倪妮、劉詩詩、歐陽娜娜、宋佳等主演，是慶祝中國共產黨成立100周年的重磅電影作品，電影昨日（1日）在內地正式上映，直至今晚票房已經達2億人民幣（約2.4億港幣），而香港於7月1日開始優先場包場，足足有62場，反應非常熱烈，鐵定於7月8日在港盛大獻映。

對於建黨百年電影獲得佳績，「寰亞傳媒集團」主席、全國政協常委林建岳親自接受訪問，細說今次參與投資拍攝的由來。

林建岳：林 記者：記

記：寰亞獨家發行《1921》，為何看上該片？

林：寰亞傳媒集團一直以來都參與投資了《建黨偉業》、《建國大業》、《建軍大業》等一系列國家大片，今次參與投資拍攝《1921》，是一以貫之。《1921》緊扣重要歷史時間點，全景式地講述了一百年前中國共產黨建立過程鮮為人知的故事，深入淺出地紀錄了這段艱難而光榮的歷程。

記：對於建黨百年電影，對香港有何更深意義，尤其是年輕人？

林：影片聚焦發生在1921年前後的故事，全景式重現了百年前波瀾壯闊、開天闢地的歷史時刻，通過描繪百年前的有志青年們不畏犧牲、救亡圖存的奉獻精神，深具教育意義，讓年輕人認識祖國歷史。

記：主旋律電影在港市場，非本地觀眾主流，對票房有何期望，以及在宣傳上需要點做？

林：今年是中國共產黨成立100周年，電影《1921》緊扣重要歷史時間點，講述了一百年前中國共產黨建立過程中鮮為人知的故事，是宣傳上的重點。