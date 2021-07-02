黃曉明被爆着「增高鞋」　郭富城躺着中槍

「男神」黃曉明不時成為網民討論對象，好似佢同太太Angelababy嘅婚變傳聞，以及佢暴瘦後仲喊住話要繼續減肥嘅真正原因後，最近又再次關心佢嗰對「自信鞋」。事緣佢同內地女歌手姚安娜喺長沙錄影完綜藝節目，兩人一前一後離開時，就畀網友撞到正，咁難得遇見當紅小生梗係要拍片留念，而嗰日曉明着白色短袖衫襯米色九分褲，仲着咗一對黑白間條鞋，打扮好時尚，而佢又全程路都讓路畀姚安娜先行，相當有紳士風度。

自從呢條片喺網上流出後，引起網民熱烈討論，但唔係講佢哋一男一女到底去邊，亦都唔係講佢身形咁單薄係咪又瘦咗，而係將重心向下移，發現佢對鞋原來有料到！因為嗰對鞋踭又厚又高，如果唔係曉明着住，仲以為嗰對係女裝船底鞋，咁到底身高1米77嘅曉明，因乜事着呢對感覺好重嘅鞋周圍走呢，唔通着咗人都自信啲？其實佢曾話過自己因左腳受傷後，導致組織增生令腳面厚咗，因而要着特製「增高鞋」，唔通呢款鞋就係佢傳聞中嘅「增高鞋」？仲有網民拉埋天王郭富城（城城）嚟講，因城城身高亦曾惹質疑，被網友話着過「增高鞋」，令到城城躺着中槍，真係相當無辜囉！