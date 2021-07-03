造美人｜Shweta失手下體現形　Stella贏冠軍

ViuTV選美真人騷《造美人》進行泳衣環節時，Shweta（林珊妮）、Stella（楊芷羚）及Kathy（張育玲）均現「波濤胸湧」的效果，前者更被讚「印度西施」，惟一個不留神致下體現形，認真失策！Stella及Kathy向昔日的自己說再見時，未夠幾句而淚流滿臉，場面感人。而膝蓋貼了膠布的Ann（陳芊妤）身材未見凸出屬普通一族。至於Semi（黎韋彤）甫出現即充滿自信，走路「婀娜多姿」又即場獻唱英文歌，歌藝不俗令台下狂拍掌，她更用英語自誇：「我係今晚嘅王后！」

而Semi及AB（劉兆汶）因三點式泳衣而露出紋身，後者的紋身更被發現於胸部對下，相當性感。緊隨其後的環節，8位靚女與兩名裸男大擺貼身甫士，Stella表現相當狂野，摸裸男胸肌之餘更自摸pat pat，而「有夫之婦」Miko（歐陽玉婷）可能因為丈夫坐在台下，表現生硬，與裸男似「保持距離」。而《內在美人大獎》則成為Ice（嚴楚翹）囊中物。Stella最終以450.9分，以0.4分之微擊敗大熱Ice奪得冠軍，獨得超過28萬獎金加獎品，而季軍由Ann以443.2分奪得。