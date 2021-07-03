無懼港姐分手魔咒　陳楨怡誓搣「有錢女」標籤

應屆港姐亞軍陳楨怡（Celina）出生於大富之家，從小衣食無憂，有樣有身材兼於外國留學，絕對是「人生勝利組」，和同母異父的家姐及哥哥感情要好，受盡萬千寵愛。她這個「白富美」package雖令人羨慕，但同時因被外間標籤是富家女，故付出努力要比別人更多。Celina與拍拖4年的圈外男友感情穩定，揚言無懼港姐分手魔咒，指雙方不受誘惑，有信心攜手到老！

打從港姐面試當日，首次見傳媒的Celina因被指韓星金宇彬撞樣，被封為「女版金宇彬」，後來愈戰愈勇，最終跑出成為港姐亞軍。成為港姐至今已差不多一年，面對卸任日子愈近，更是百感交集，一方面毋須再被港姐框框局限，可作多方面嘗試感高興，但另方面卻為離開舒適區，前路有很多個未知而感到緊張。

近日Celina被委派擔任兒童節目《Think Big天地》主持，為了接受這個新挑戰，事前她也做了很多準備工夫，她接受東網專訪時，表示除了不斷向友人請教如何與小朋友相處，亦曾到小學當一日客席老師，從中學習，望拍攝時有更好表現，不會拖累拍檔，而她亦有上演技課：「選完之後一直有上堂，因為之後可能有機會拍劇，要裝備好自己，我都知高度係障礙，咁我可以唔着高踭鞋。（邊位前輩係你奮鬥榜樣？）師姐佘詩曼同胡杏兒，想有朝一日好似佢哋咁成功。」

被指為「富二代」的她，有一對同母異父的家姐及哥哥，她笑說：「我係呢個爸爸、媽媽親生嘅，家姐同哥哥先唔係，不過佢哋都好錫我，家姐大我10幾年，仲長氣過我媽咪，佢好似我第二個媽咪咁，我哋好Close，有咩問題都會搵佢傾訴，冇秘密（你嘅家庭背景被誤解？）都係，首先我唔係富二代，真係出自普通家庭，感恩父母畀我去英國讀書，但我自己都要好努力，爸爸係印尼華僑，唔係富商。」更指一開始已被大眾標籤，被塑造成有錢女，令其成長路比別人更艱難：「第一個感覺已經唔舒服，其實我唔係唔使做，反而要更努力證明自己，所以不斷增值，去學跳舞、豎琴、健身同做瑜伽。」

談到過往有多位港姐，即使已名花有主，最終也會甩拖收場，問到可擔心分手魔咒？Celina表示對比她大一年的男友相當有信心：「我哋拍拖4年，已經好穩定，外間成日話娛樂圈好多誘惑，但我哋唔係好擔心（公司唔畀高調？）本身都低調，唔放閃，社交網都冇甜蜜相。（點維繫感情？）好似普通情侶咁，都會出街食飯嘅！」

她坦言雖父母會擔心她工作辛苦，但她會繼續堅持下去：「我堅持，希望有成績，有時有份參與嘅節目出街都會一齊睇，父母通常都係一半讚一半彈，一時話我把聲好高音，太做作咁！」對於成為公眾人物後，一舉手一投足也被放大，Celina表示會繼續做回真我，不過試過素顏出街仍被認得：「可能我單眼皮易認，我曾經都羨慕過大眼嘅女仔。（叫你『女版金宇彬』會唔開心？）一開始有少少，心諗點解我會似一個男人，之後想法係是但，金宇彬都係一個靚仔吖！」

場地：Pier1929@灣仔碼頭