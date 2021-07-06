大讚炎明熹好可愛　Gin Lee唔肯講《聲夢》睇好邊個

歌手Gin Lee（李幸倪）、泳兒、菊梓喬、關心妍（Jade）、譚嘉儀、陳逸璇、劉雅麗、包曉華，今日（6日）現身電視城出席本周六（10日）直播的《明愛暖萬心》記者會，而何依婷及林溥來則會在當晚擔任司儀。

Gin Lee受訪表示屆時會跟中樂團合作演唱《月球下的人》及鄧麗君的金曲《我只在乎你》，問到要獻唱鄧麗君的歌可有壓力？她直言都有少少：「首歌都多人識，會用自己嘅方式表達，亦係首次同中樂團合作。」講到歌唱比賽《聲夢傳奇》總決賽在即，身為導師的她坦言開始不捨，同時亦替學員緊張：「佢哋好多都係一邊返學、考試，一邊備戰，佢哋都好辛苦，所以我盡量會抽多啲時間幫佢哋。（睇好邊位學員？）錄咗咁多集都接受咗樣嘢，就係無論準備得幾多，去到臨場都係另一回事，所以唔想畀佢哋太大壓力知我睇好邊個，等佢哋Enjoy，入到5強其實已經好犀利。」又謂學員私下都會問她意見，問到可有擔心大熱炎明熹的聲帶受損問題？她表示有擔心：「佢好可愛，私下會問我襯衫嘅嘢、瞓唔着會點算，好似教女咁，有咩都會同佢分享。」

而Jade透露會唱新歌《愛的告別式》及梅艷芳的名曲《似是故人來》。講到古巨基近日打本千萬為太太Lorraine開設網台，古太即招攬一眾圈中藝人，而Jade便是其中一名，有份主持網上節目《靚媽圍爐》，她笑言古太是她半個老闆，現階段工作都是新嘗試：「多謝基仔咁信我，所以依家要畀心機Keep弗。（會碌人情卡請嘉賓？）都會，遲啲會有重量級嘉賓。」