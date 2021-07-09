BMW M3 Competition四門房跑　霸氣盡現

BMW M3 Competition用上大面罩、鯊魚鰓擾流、倒勾側鏡，配前19吋、後20吋鍛造輕合金輪圈和搶眼紅色M制動卡鉗，一睇就知不好惹。（胡振文攝）

換上霸氣大面罩並注滿BMW M熱血基因的全新第6代M3，不止跟BMW M4 GT3賽車搭載相同動力心臟，同時強化了車體剛性，更導入全新研發、配備M牽引力控制（M Traction Control）及M飄移分析（M Drift Analyzer）兩大新功能的M Drive Professional系統，配合大量M專屬配備，定能滿足一眾M狂熱。

全新M3四門跑車，有標準版，還有Competition版。拍攝車屬後者，兩者雖同以源於BMW M4 GT3賽車技術的S58 3.0L 直六BMW M雙渦輪增壓引擎作為動力核心，但經專門調校，動力輸出更強勁。搭配備有3種Drivelogic駕駛模式選擇（包括Ultra-Dynamic、Sporty及Efficient）的8前速M Steptronic 自動波箱，只需3.9秒便完成0~100km/h。試駕時在蜿蜒的新娘潭路巡航，高達650Nm峰值扭力於2,750至5,500rpm無間輸出，進出大小彎道透過大型碳纖轉撥片降檔升檔，表現熱血又合拍。

唔止好力，新M3高速行駛時穩定性極高，這歸功於廠方為底盤和車架加裝了逾10件專用強化組件，令整體剛性提升超過15%之多。加上標準配備可作Comfort、Sport及Sport+三種選擇的自適應M懸掛系統，和採用高耐熱兼輕量化的M複合式制動碟 ，配前固定式6活塞及後浮動式單活塞卡鉗，並加入在M3首見、配備Comfort及Sport兩種不同制動反應選擇的集成式制動系統，輕易做到易放易收。另提供M 碳陶瓷制動碟、賽道規格輪胎及電動調校M碳纖賽車桶椅等，讓高要求熱血M車主選裝。

知多啲！挑戰圈速 極限飄移

揸得M3都是追求賽道極限性能的M狂熱，不少都想落場挑戰最佳圈速和玩極限飄移，因此貼心的M團隊將具備M牽引力控制及M飄移分析兩大新功能的全新研發M Drive Professional系統放到新M3身上。

規格表

車型：四門五座位房跑車

引擎：直六BMW M TwinPower Turbo

容積：2,993c.c.

最大馬力：510hp/6,250rpm

最大扭力：650Nm/2,750~5,500rpm

傳動：八前速M Steptronic自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：3.9秒

車身體積：4,671×1,870×1,386mm（長×闊×高）