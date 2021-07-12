東方日報C1：洪永城婚禮報喜　12月做老竇

無綫小生洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）昨日簽字正式結為夫妻，Tony趁機再報喜，原來Inez已懷上4個月身孕。當被讚「一擊即中」時，他一臉得戚，又指日後會努力搵奶粉錢。

一對新人洪永城與梁諾妍昨午於尖沙咀6星級酒店辦婚禮酒會，宴請親朋戚友。雖然婚禮看似簡單，但花費不菲，由住宿到場地布置，至少30萬起跳，新人行頭十足，新娘的大金豬牌加上9對龍鳳鈪，估計近50萬元，新郎亦戴上多條粗金鏈，新娘其後又換上共31卡、價值120萬的鑽飾，非常貴氣！

接新娘一開聲眼濕濕

Tony人逢喜事精神爽，甫見記者連聲多謝大家祝福。記者單刀直入追問他是否快為人父，他大方承認雙喜臨門，太太預產期是12月，很大機會是山羊座BB。問到負擔是否很重？他說：「係開心嘅正能量，以後努力工作同搵奶粉錢。」Inez透露2月求婚後，2人開始嘗試造人，想不到很快便成事。記者讚Tony「一擊即中」，他即露出得戚樣。提到爬好友黃翠如頭有喜，他風趣回應：「呢啲嘢唔係計時間嘅。（會唔會教蕭正楠兩招？）有招式之餘，都要有體格嘅，哈哈！」

談到婚禮，Inez透露做足中西儀式：「我哋有着褂，亦有斟茶畀雙方父母。」由於Tony媽媽身在台灣，只能隔空飲新抱茶，他說：「我唔忍心要媽媽返嚟隔離21日，希望疫情過後，可以擺酒啦！（接新娘你有冇喊？）全部人都有喊，我一開聲就眼濕濕。」他又指昨日賓客要分時段到場，每節限50人。

講「愛的宣言」緊張失眠

接新娘時姊妹團要求Tony玩「密室逃脫」，他說：「搵啲數字先有鎖匙開新娘房門，搵唔到要受罰。（開門利是有幾多？）4位數，今次婚禮就用咗6位數，其實以後我啲錢咪又係老婆嘅。」因為要講「愛的宣言」，他緊張到成晚瞓唔着，最終唱《分分鐘需要你》冧老婆，Inez搞笑說：「唱功仲有進步空間。」

與Tony私交甚篤的黃翠如與丈夫蕭正楠昨日齊齊見證好友「大個仔」，並送上兩條大金鏈作賀禮，她說：「真係戥佢哋好開心！（Tony爬頭喎！）佢好厲害，我頭先有摸新娘個肚，佢佗B佗得好靚。（想沾吓旺氣？）我摸過好多朋友嘅肚，係祝福多啲。（你哋其實想唔想生B？）我哋冇乜所謂，有BB一定開心，但依家生B責任又好大。」

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