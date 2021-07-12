唔甘心Hea一世！羅毓儀月入4位數仲開心

有「翻版李蘊」之稱的新人羅毓儀（Yuki）外表清純甜美，是2019年無綫藝員訓練班學員，出道僅兩年星途不俗，先後參與《愛．回家之開心速遞》與《#後生仔傾吓偈》，早前在配音節目《好聲好戲》中喊住配音，令人印象深刻。

現年25歲的Yuki多才多藝，學業成績優秀，同時精通鋼琴及電結他，讀書時已與朋友組Band，又以情侶檔經營網上頻道《咪咪Yuki觀察日記》。她不諱言由細到大都喜歡表演，初中已有意讀演藝學院，但遭家人反對，遂決定先讀大學滿足家人期望，才追逐自己夢想。她以一級榮譽成績取得學士學位，還試過當上班族：「我做過大公司嘅Management Trainee，有兩萬幾起薪點，前景好好，但每日都問自己坐喺度做乜，係咪咁就一世。」最終她只做了個半月便投考藝訓班，過着月入4位數但開心充實的生活。

Yuki已有一位拍拖2年的男友，他們不止合作拍片，更是樂隊成員，原來她曾拒絕男友的表白：「我想將感情、樂隊同工作分開，怕拍拖後發覺唔夾，連個樂隊都搞散。後來經過一年相處，發現可以信任佢，令我好放鬆，覺得可以同佢行得耐。」她指男友不但接受她的工作，還為她忍受網上的惡意抨擊：「我個人好玻璃心，佢個心理質素好過我。」

Profile

姓名：羅毓儀

出生日期：1996年5月23日

身高：1米56

興趣：日本文化、Lolita打扮、彈電結他、水上運動