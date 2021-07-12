Anson Lo有「怪癖」　大熱天都着厚衫！

憑ViuTV熱播劇《大叔的愛》成為人氣王嘅男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），聲勢銳不可當，佢嘅《不可愛教主》MV由7月7日正式發布，直至今日（12日）官方平台錄得嘅收看次數衝破100萬！尋晚（11日）佢就開Live同粉絲「神徒」傾偈，最高峰時收睇人數高達3萬8千人，咁多名「神徒」一齊「面聖」，認真犀利！

Anson Lo一嚟就講笑，話大家最近好關心佢嘅衣着，因為日前佢去尖沙咀巨型生日牆打卡嘅時候，着住件勁厚嘅灰色長褸，而佢做直播時，亦都着住件深灰色冷衫︰「其實我平時都係咁樣着衫，一年四季我都係慣咗着厚衫，雖然神徒都知我係好大汗，但唔係做運動、跳舞嘅話，基本上都唔會點出汗。」佢話每次出去做嘢，都係坐車出入，就算出面天氣有幾熱都冇影響，但佢都承認打卡當日係着得誇張咗。有網民見佢耐熱能力超強，即刻幫佢改個花名叫「盧汗停」！

聲帶發炎有「後遺症」

對於早排聲帶發炎，Anson Lo話已經好咗好多，不過自爆有「後遺症」︰「依家講嘢係低音咗好多，有少少沙沙哋，但冇任何唔舒服！」仲多謝「神徒」一直以嚟嘅支持，佢話每晚臨瞓前，都必定會睇晒各個社交平台嘅留言，從中得到滿滿嘅力量。然後佢再同大家分享拍《大叔的愛》時最深刻嘅場口，講到「Darren」陳子豐喺Office「壁咚」佢，成場戲都好有張力，第二日返到片場，發現牆身凹咗，佢話當時睇到都呆咗，可能演得太激動，最後好彩有工作人員幫手修復。