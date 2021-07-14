平田梨奈　AKB混血辣妹

日本藝能界大型團體AKB48除咗帶來精彩且充滿青春活力嘅歌舞表演，亦帶來好多寫真索女，因為當中唔少成員畢業之後，就會投身寫真界搵食，火辣混血妹平田梨奈就係其中一位喇！

豐乳肥臀

喺日本寫真界有唔少混血兒索美人，好似小林惠美就擁有俄國血統，而被稱為「黑船來襲」嘅Angela芽衣就擁有日本同菲律賓血統，兩位都身材與美貌兼備，不過前者已經引退，後者則近期無心拍寫真，咁仲有咩位混血女優可以欣賞呢？梗係有啦！佢就係美日混血兒平田梨奈喇！

今年22歲嘅佢，父親係美國人，母親係日本人，雖然個樣唔係十分標致，甚至有人覺得佢有少少醜樣，但係整體上都算順眼。不過身材方面就真係正到拍得住班洋妞，擁有豐乳肥臀，胸前一對F奶質感天然，而個躉就又大又圓又飽滿，一次過滿足晒胸奴族同愛股族！美中不足係條腰粗咗少少，希望佢可以做多啲修腰運動，令身材嘅火辣度進一步提升喇！

挑戰SM演出

喺2011年亦即係佢11歲時，成功投考AKB48嘅研究生行列，翌年成為正式成員，直至2016年畢業，之後佢主力演出舞台劇，近年將發展重點移到寫真界，憑住火辣身材，加上ABK48前成員嘅身份，好快就吸引到寫真迷嘅注意同支持，，演出亦愈來愈吸睛。

喺最新推出嘅寫真DVD《天真瀾漫》中，佢首次挑戰SM演出，畀人綁起雙手兼蒙住雙眼，亦有好多半裸而未有露點嘅大膽場面，刺激觀眾嘅視覺神經！梨奈積極去滿足大家雙眼嘅同時，亦表示今年嘅願望係可以令自己嘅網絡平台更具人氣，希望佢可以如願以償啦！

平田梨奈近期相當積極發展寫真事業，從佢嘅社交網中大家就可以見到佢參與好多寫真拍攝工作，亦可以欣賞到唔少性感寫真，千祈唔好錯過喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-25-37