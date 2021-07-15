拍七小福電影圓夢！梁家輝嘲阿媽冇人性

由洪金寶牽頭擔任總導演、率領七小福師兄弟拍攝一部向恩師于占元致敬的勵志電影，今晚在灣仔舉行籌拍計劃發布會，宣布2022年3月開拍。洪金寶、元華和元德因不在港未能出席，但有拍片致謝，而成龍、元彪、元華和梁家輝將會在戲中演出，重現武術經典場面。今晚有份出席的包括元彪和兒子夏明澤、元秋、王敏德和盧惠光等。

以一身唐裝現身的梁家輝手執紙扇，大談七小福不止7個，指着手上印滿福字的紙扇說有100個：「我從影以來有個心願，睇過好多有關佢哋故事，我小學都係讀寄宿學校，好奇佢哋嘅寄宿生活係點，能夠拍係令我演藝生涯好圓滿。」笑言尚未知在戲中擔崗甚麼角色，以往的導演都找他演奸角。他又表示待劇本寫好，隨時可以開工，笑謂明天開拍都得。問到是否收友情價拍？他說：「佢哋係親情價，唔係友情價。（你好想拍呢類型戲？）演藝咁多年，粵劇、舞台劇都掂過，始終京劇離我遠好多，以前都聽過京戲，但唔識，所以對佢哋嘅寄宿生活好感興趣。」但家輝表示不敢讀這類寄宿，講笑：「一定畀阿媽打，阿媽打慘過畀師傅打，阿媽冇人性㗎。」而元秋表示自小與師兄弟訓練無分男女，食和瞓都一齊，女生訓練都不會做少，倒立1個鐘，練到雙手現青筋。