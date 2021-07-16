東方日報C1：張栢芝准大仔Lucas入行　目標超越謝霆鋒

下月踏入14歲、張栢芝的兒子謝振軒（Lucas）向來被指為「最強星三代」，不單舉手投足有父親謝霆鋒的風範，更同樣身懷絕技愛彈結他。栢芝日前開綠燈公開派「不反對通知書」讓他入行，直言如果Lucas青出於藍，比父親優勝的話，一定給予百分百支持！

張栢芝與前夫謝霆鋒所生的兒子Lucas下月滿14歲，自小他都是大眾的焦點，除了舉手投足似足霆鋒，在父母的優良演藝基因、名氣及影響力之下，更被視為「最強星三代」！栢芝向來採取開明教導方式，與兒子如朋友般相處，讓他們自由發展，早前她曾以安靜來形容Lucas的性格，指他不喜歡說話，但一個笑容或眼神便會讓女生瘋掉，又透露兒子每天都會練彈結他，彈唱水準已經可以作公開表演。

栢芝日前在內地節目《讓生活好看2》中提到Lucas會否入行的問題，她直言：「我完全不會抗拒！我當然想我兒子是很簡單，讀書讀得好一點，然後遇到一個很單純、很簡單的女孩，陪着他，然後想要結婚的時候結婚，有一個非常單純的家庭，這樣子我覺得OK。那如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他。」

她續說Lucas未有透露長大後想從事甚麼職業，但讚兒子有自己的想法，不會受他人影響，現在只是想做一個好人：「他不喜歡傷害別人，也不想要跟人家有鬥爭，反正他想做好自己和想要做的東西就夠了，他不會看人家怎麼去看他。我覺得他這樣子，我已經非常感恩了，他有那麼單純的心態。」

子丹兒子獲讚鋼琴天才

另外，不少名人之後同樣受注目，「宇宙最強」甄子丹的兒子甄濟嘉（James）也盡得其真傳！琴技了得的子丹網晒James彈琴的短片，看着兒子彈奏的他如癡如醉，當彈畢後他更攬實兒子，予以鼓勵。他留言：「高手！每次James彈琴都着晒火，真的很Amazing！我為兒子感到驕傲！請繼續這樣做！」不少網民大讚James是天才，並反問：「James會唔會做鋼琴家？」

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