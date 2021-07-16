王浩信第4人格將出現　大講馬來西亞話靠死背

無綫劇集《刑偵日記》的一眾演員王浩信、戴祖儀（Joey）、陳煒、菊梓喬、王菲等，今日（16日）到電視城為劇集造勢。主演之一的姜皓文因現身在澳門隔離未能到場支持，但仍好有心錄低打氣片段，最後特別點名多謝惠英紅，因對方給予他很多演戲意見。

眾人還即席宣布下星期開始為配合東奧直播，劇集將延遲45分鐘至晚上10時15分播出，同時，又宣布劇集於多個內地網上平台收視奪冠，更有網民提議開第二季。活動後王浩信跟戴祖儀「兩兄妹」受訪，前者對遲到大半個鐘感抱歉，指因為現時正趕拍另一套劇，直至早上才收工，講到下周開始延播45分鐘，問到會否擔心收視再下跌？他直言應該支持香港運動員：「係4年一度嘅盛事，一定要睇直播嘅，而我都相信觀眾會好體諒、支持我哋，或者去其他平台翻睇。」

王浩信透露劇中角色第4個人格將出現，更自爆會大講馬來西亞話，大呻好難：「拍嗰時每日秒都死背，希望馬來西亞嘅觀眾聽得明。（有冇搵老師惡補？）冇呀！監製搵當地朋友錄咗段聲帶畀我，真係靠背，係情詩嚟嘅。」對於有內地網民話想睇第二季，他直言都好想開拍，特別想原班一齊上陣：「希望觀眾唔好驚咗我哋，怕太沉重，延續都會係咁多人格。」

至於講到Joey被大讚演技大爆發，她直言收到讚賞好驚喜亦好開心：「一開始係好緊張，始終自己演出經驗唔多，但要處理一個情緒起伏咁大嘅角色，好彩旁邊有好多勁人傍住，令我技能爆升！」王浩信都不禁加把口大讚：「何止滿意，直頭係驚喜，作為新人演戲都會勁大壓力，啱啱入行就同Liza姐（汪明荃）合作，手都震埋㗎！但佢冇震，仲演得好！」