楊冪疫境捱相思之苦　成年冇見小糯米

劇集、廣告及綜藝節目等浪接浪的內地女星楊冪，早前被爆出4年狂吸17億港元，出名是「勞模」的她，因海量的工作而開始現疲態，近年更有毒舌網民嘲為「殘冪」，前晚她出席上海的活動時騷胸晒腿以超性感姿態登場，一洗「殘冪」之名，並被網民封為「辣冪」！

在持續高企的人氣及曝光率下，加上要承受網民的指指點點，楊冪要繼續穩站一線位置，實不容易，背後更要飽受和女兒小糯米的相思之苦。因近年疫情嚴峻，據知她已有接近一年都未有親自見過小糯米，在其繁忙的工作日程上，如來港接受隔離，更是「奢侈」，根本抽不出時間，故只有靠視像通訊來維繫母女情，掌握女兒的生活日常。

劉愷威花心機湊女

楊冪和劉愷威在2018年冬至宣布離婚以來，一直合力照顧小糯米，希望女兒不會感到缺失。疫情前楊冪常以快閃方式爭取跟女兒見面，如曾被拍得特意來港出席女兒的運動會；前年她被發現從北京抵港，並親自接女兒放學，但逗留不足半天，又要趕返北京開工，就連愛女搞生日會，她一樣趕返港出席，可見其愛女情切。至於劉愷威平時花盡心思照顧及教育女兒，但如果要開工，像之前要在內地演出舞台劇，照顧女兒的重任就落在父親劉丹身上。

7歲女兒文武雙全

不經不覺，小糯米已7歲，並在暑假後升讀小學二年級。和太太一起照顧孫女的劉丹，接受東網訪問時大讚孫女懂事乖巧，更言劉愷威及楊冪雖未能常常陪伴，但孫女依然很開心，並十分享受校園生活：「8月底孫女會升小二，佢嘅校園生活好開心，佢好乖，罩不離口，對於防疫衞生方面非常自律。」

早年楊冪曾公開盛讚小糯米有語言天分，更笑言女兒的英語水準比自己高，所以自己要好好學英語，否則怕女兒5歲以後，自己未能跟對方溝通。原來小糯米文武雙全，在運動方面也有天分！劉丹說：「孫女好有運動細胞，最叻係打網球同埋打高爾夫球，至於畫畫一樣好叻。」