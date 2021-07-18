【移居東北歐】為港人開門？立陶宛「10個冷知識」

上星期立陶宛副外相Mantas Adomenas對記者明言，只要香港人想移民立陶宛，到他們大使館提出要求，即使沒護照在身，立陶宛當局亦會協助批出旅遊簽證給入境，由於它是歐盟成員國，故能為港人移居歐洲開了方便之門。不過立陶宛究竟在哪裏？它是否一街都是俄羅斯美女？今次跟大家分享10個立陶宛冷知識，無論移不移民，都應該要知。

（1）立陶宛在哪裏？

立陶宛（Lietuva）位於東北歐，彼鄰波蘭、拉脫維亞、白羅斯，它與愛沙尼亞、拉脫維亞合稱「波羅的海3小國」，其面積比香港大約24倍，人口卻只約360萬，比香港少一半。

（2）天氣是冷還是熱？

立陶宛位處高緯度地區，故此四季分明，8月天氣也不過20度，10月金秋氣溫更降至約10度，11月初雪過後氣溫已在零度以下，12月後白雪紛飛負10幾度便成為日常，直至春天才再綠意溢然。

（3）有很多俄國美女？

作為前蘇聯統治地方，地理上又極近俄羅斯和烏克蘭，俄國美女自然不會少吧？立陶宛人外觀，大致可分兩種，一是典型東歐樣，皮膚不白，五官粗獷，髮色淺黃；另一種像俄羅斯人，五官精緻，眼珠與髮色偏金，身材超辣。換言之遇上美女機會只有一半。

（4）立陶宛人吃甚麼？

立陶宛過去很窮，只以薯仔為主食，但能變出多種菜式，最經典是「飛艇肉丸」（Zeppelins），它以薯仔混澱粉作皮包着碎肉，口感彈牙，卻偏油膩。立陶宛人亦愛喝粉紅色的冷湯（Pink Soup），混入甜菜頭與鮮忌廉，喝不慣或會喝到打冷顫。

（5）生活指數很低嗎？

跟物價高昂的西北歐相比，東北歐消費簡直是價廉物美，指數甚至比台灣更便宜。立陶宛至2020年最低工資月薪只607歐元（約HK$5,603），但消費同樣不貴，外吃每餐只約7歐元（約HK$65），1盒12隻雞蛋也只1歐元（約HK$9.2），在家煮飯很省錢。

（6）有甚麼著名風光？

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）地方不大，卻是歐洲最大的巴洛克古城，古建築很多，頗有藝術氣息。而立陶宛最著名景點就是聖十字山（Hill of Cross），它由大量十字架堆成，十字架數量多達10萬個，傳說從1831年立陶宛人反俄起義後，就有天主教徒來朝聖時放置十字架，當中還包括有雕像和玫瑰經。

（7）英文在當地普及嗎？

立陶宛法定語言為立陶宛語，全球只有約300萬人會用，據就很難學懂，但俄語在當地相當通行，但能說英語的大概只有年輕人，一般在街市買菜溝通或有困難，想移民最好先學些基本俄語會較方便。

（8）立陶宛人也是戰鬥民族？

大概是天氣太冷，又或太受俄國文化影響，立陶宛人大都像傳統俄國人一貫的目無表情，態度冷冷淡淡，就是歐洲人也這麼認為。

（9）立陶宛有甚麼必買？

如果問當地人，他們也未必想起自己有甚麼是值得必買。但若問外國遊客，他們來立陶宛就必買當地國寶級品牌Ruta的朱古力，它製作朱古力已有百年歷史，口味至今已超逾500種，在當地的修雷 （Šiauliai）更有它的Ruta朱古力博物館可參觀。

（10）有機會打仗嗎？

立陶宛在歷史中，不是在打仗，就是準備打仗，它自1940被蘇聯吞併後，在反抗極權上就已經驗豐富，它亦是首個從蘇聯「獨立」出來的小國，之後為尋求軍事保護，波羅的海三國亦一起加入了北大西洋公約組織（NATO ），但對俄羅斯的威脅，至今仍深感不安。