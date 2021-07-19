東方日報C1：馬國明陳自瑤新劇　臨門叫停

無綫自曾志偉上任後大變天，幾位高層相繼辭任，將於9月離職的杜之克，其「業務」受到高度關注，所屬監製主理的新作都要煞停，劇本需經主席許濤的團隊審批才決定能否開拍，杜系監製陳翹英的選美劇、馬國明主演的律師劇及《巾幗梟雄4》首當其衝，一度憑綜藝節目升呢的陳自瑤， 女一美夢隨之破碎！

無綫與ViuTV兩台戰況激烈，本年初曾志偉被欽點擔任無綫副總經理，上任後即於綜藝節目及人手安排作出大改革，身為前朝的執行副主席李寶安及愛將高層余詠珊先後離任，餘下「愛將2號」杜之克亦不能幸免！

杜之克「業務」首當其衝

雖然他已宣布9月離職，但自上月起已沒上班， 其「業務」於無綫備受關注。有鑑其擔任出品人的《刑偵日記》近日收視創新低，平均僅得15.5點，成為了導火線，促使最高話事人許濤下令，要將無綫準備開拍的所有新劇的劇本重新審視，給審批團隊檢視後才決定是否開拍。

雖然《刑》劇是一齣用心製作的作品，奈何內容實在太「燒腦」，加上內地網站率先播畢，成為收視失敗的最大原因。收視陷入警戒線，令無綫響起警號，需三思往後製作，據知，許濤希望收復失地，已籌集劇本給審批團隊審視。近日他抽出審批的劇本，多由杜之克旗下監製之作，難免令人錯覺他成為被針對目標，當中包括《智能愛人》監製陳翹英的選美劇《選美的12夜》、方駿釗監製的《巾幗梟雄4》及陳志光監製的律師劇，即使快將開拍也要煞停。

女一夢碎等運到

《選》劇原定本月底開工，由陳自瑤（YoYo）首任女一，與馮盈盈、簡淑兒及楊潮凱等演出，他們已經看了故事內容，對角色相當滿意。為配合選美內容，劇組將趁今屆候選港姐入酒店集訓，抽空拍攝佳麗們訓練、泳裝環節等選美實況放於劇中，猶如真人騷，務求做到資源共用，創新劇種為「仿紀錄片」的選美劇。原本開拍如箭在弦，惟許濤的新柯打，令到只欠3集劇本的《選》劇，要按新制呈上審批而煞停開工。由於港姐正開始拍外景，若停工根本趕不及進度，該劇隨時胎死腹中。

原本「坐定粒六」做女一的YoYo繼續等運到，心情難免失落。而楊潮凱昨日受訪時表示選美劇會延遲開拍：「暫時只收到延期開拍通知，本身個期係預7月底開拍。（擔心最後開唔成？）如果真係就梗係可惜啦！」至於由陳志光監製、視帝馬國明及蔣祖曼孭飛演出的律師劇，原定9月開工，劇本亦已完成8成，現在為配合新程序，暫定延遲1個月，但一切還要等待審視結果而定。對於劇本及重新審批的新制度，許濤至截稿前未有回覆。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：