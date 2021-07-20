都美竹現身︱吳亦凡疑「女上男下」激吻片曝光

19歲內地網紅都美竹公開指控內地男星吳亦凡，包括大爆「選妃潛規則」、有人涉及迷姦及誘姦未成年少女、公開「揞口費」等，都美竹並喺18日發文要求吳亦凡喺24小時內宣布退出娛樂圈，之後就消失超過24小時，一直去到今早（20日）10時07分，都美竹終於現身「報平安」，留言：「這個世界怎麼了……」、「我真的失望了」、「希望蒼天有眼🙏」等，不過有網友發現上傳發文嘅客戶端手機型號同早前都美竹所用嘅唔同，擔心發文嘅並非本人或都美竹電話被沒收。稍後更有網友上載一張新冠肺炎篩查單，顯示一位同樣叫「都美竹」嘅18歲女性，尋日（19日）曾被警察帶去醫院做檢查。

而今日（20日）網上更有疑似吳亦凡同辣妹喺Party上熱吻嘅兩條影片被瘋傳，片中甫開頭就見到一位女性跨坐喺一位男性身上，一手勾住男方後頸，二人忘情激咀，咀完就先見到嗰位樣貌同吳亦凡有9成相似嘅男士，同位女士繼續交談。另一條片就見到吳亦凡低頭撳電話，而電話Mon就見到佢係喺度玩緊交友App，並一秒掃一個快速瀏覽女網友個人資料。

隨住多位女性於社交網自稱被吳亦凡「約會」，當中就有網友根據眾人嘅短訊截圖推出時間線，驚人發現吳亦凡竟然可以喺同一時間同三位女生見面，而三人更唔知有對方存在，「約會」手法及時間管理模式令人嘖嘖稱奇！當中一位帳號名稱為「yyxxr777」網友爆料，指自己一位女性朋友「w1xxx」喺今年8月29日被吳亦凡叫去深圳見面，甚至連續幾日都同男方住同一間酒店房，直到9月3日離開。對照時間，8月31日深夜「w1xxx」其實就喺吳亦凡房入面，惟前女團SNH48成員張丹三早前就發文指自己同吳亦凡喺8月31日深夜見面，一齊喺深圳某間酒店食飯，期間就被對方試圖擁抱摸胸，直到9月1日凌晨先離開。

點知有第3名女生「Tingting」就自稱，自己同樣喺8月底被吳亦凡叫去深圳，比張丹三早一日同男方見面，一齊過夜到8月31日早上6點，男方以要去工作為由離開。然而吳亦凡當日早上6點後，其實係返到同「w1xxx」一齊住嘅酒店房。

另外，原定本周六杭州近千人場​​館舉辦嘅吳亦凡見面會，因為廣告商已宣布同吳亦凡終止代言合作，見面會緊急取消。