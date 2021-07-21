戲如人生！Anson Lo 5年前勇敢出櫃　男伴另結新歡

組合MIRROR成員Anson Lo人氣極盛，私生活成為焦點，由於早前於劇中演活「HeHe」角色，亦對他現實中的性向感興趣。其實他早在5年前認出櫃，雖承受家人的壓力，但依然勇敢去愛！不過其同性密友的社交網甫出新歡照片，與Anson的一段情已成過去。

MIRROR近年人氣爆燈，其中兩位成員Anson Lo（盧瀚霆）與Edan（呂爵安）因話題劇《大叔的愛》風頭更勁。由於Anson於劇中演技出色，其性取向亦成為話題。直至早前Anson被翻出昔日激吻男舞蹈員Ka Lok的照片，結果惹來MIRROR經理人黃慧君（花姐）不滿，指應該將重點放於藝人工作上，不想抹殺Anson的努力，雖然事後Anson多次出席公開活動，但從未就事件回應。

昨日（20日）有讀者爆料，直指Anson 2016年入行前已大方認愛，承認自己出櫃，在訪問中他完全沒有隱瞞與舞蹈導師Ka Lok的情侶關係，當中談及兩人跳舞認識，對於遭家人反對，Anson表示明白體諒，但最終選擇勇敢地愛。

他當時表示不少情侶都不喜歡在同一地方工作，因拗撬難免，他亦曾考慮跟另一半分開工作，形容與Ka Lok和一般情侶無異，幾乎要天天見面。

Anson由頭到尾都表現真性情，只希望與別人分享自己的快樂，做回自己，表現出最真實的一面，他承認當中承受不少壓力，指雙方家長都知道對方的存在，坦言家人由最初不接受到最後變成諒解，相反對方家人未能接受。

公開出櫃時，Anson還未參加《全民造星》，應估不到會組成男團MIRROR。記者查看Ka Lok的社交網，2016至2017年間有不少跟Anson的合照，但到2018年再沒有分享有關Anson的照片，近年更公開與另一男舞者拍拖，相信與Anson「情已逝」，而新歡多年前亦曾與Anson合照，相信大家有共同朋友圈。

對於Anson當年勇於承認同性戀身份，其所屬公司ViuTV方面回覆：「Anson現階段專注工作，私人事唔回應。」