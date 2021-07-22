「雙面人」周柏豪展現陰暗面　連詩雅被姦大挑戰

藝人周柏豪、連詩雅及王敏奕為無綫懸疑新劇《旁觀者》拍攝，柏豪飾演Cafe老闆，當日於他劇中的Cafe取景，他表示角色是一名好人，但性格上有陰暗面，會為了幫人而大開殺戒。他說：「其實唔可以話係殺手，因為我唔係為錢，角色上我童年曾被父母逼做好多唔好嘅嘢，所以長大後儆惡懲奸，而另一方面好多人都鍾意我，因為我對人好，經常帶畀人歡樂。」談到《聲夢傳奇》學員將於8月舉行演唱會，身為導師的他坦言已度期出席，並說：「佢哋已經獨當一面、有Fans，好幸福！一個比賽可以改變小朋友嘅一生，當年我都係媽咪畀我彈琴，先行到呢條路。」

連詩雅於劇中飾演一名社工，但為了得到錢財助人，而專向有錢人埋身，不惜犧牲色相，她透露將要拍攝一場被強姦的戲：「劇中發生好多事，我會患上抑鬱同酗酒，都幾有挑戰性。」她表示剛拍完另一劇集《黑金風暴》，劇中飾演女警，動作戲不少，早前曾到深圳取景拍攝，幸當時疫情不嚴重，否則都趕不及返港拍《旁》劇。

王敏奕讚劇本浪漫

至於王敏奕表示劇中與柏豪有感情線，又讚劇本寫得好，是入行以來收過最浪漫的劇本。她指角色很特別，是高敏感族的女警：「我會好容易會感應同發現到啲嘢，幫助查案，但令我無法正常生活。」