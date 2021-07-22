大暑到！齊齊煲冬瓜啦！

今天是二十四節氣中的「大暑」，傳統上會是一年內最熱的時刻，無論是地面還是身體內的水分都會快速蒸發。炎熱的天氣令人食欲不振，同時氣虛者亦會因氣血不足而感到不適，想消暑除了可注意生活習慣之餘，也可從瓜類入手，清熱祛濕！

好處數之不盡

天氣炎熱，在日常生活中除了要多飲水補充水分、避免於正午的烈日下工作、盡量到陰涼的地方，以及穿淺色衫褲外，亦要多吃清涼消暑氣的食物。瓜果就是很好的選擇，如西瓜、絲瓜、苦瓜、冬瓜等，其中冬瓜味甘性寒，瓜肉有清熱、解毒的功效，瓜皮則有利水、消腫、清熱、解暑等作用，但同時性質又較溫和，適合大部分體質人士食用。

此外，冬瓜的水分含量高達96%、含有豐富纖維成分，為身體補水之餘，亦能刺激腸道蠕動，預防便秘。對收身人士來說，同樣是熱量低且具飽肚感的恩物，每100克只有約12卡路里，是一般蔬菜的一半。此外，冬瓜還含有不同的營養，如維他命C、鉀等，對身體大有益處。

煲水煲湯也可

食用冬瓜最簡單的方法是煲冬瓜水，因為瓜肉和瓜皮各有功效，所以最好是連皮連籽去煲。煲的時候把冬瓜切成小塊，配合袪濕的湯料如荷葉、赤小豆、生熟薏米等，為了減少寒性亦可加入薑片去中和，最後以糖冬瓜或冰糖調味，約煲半至1小時已可。

說來廣東人最愛煲湯，而冬瓜作為常用的食材之一，自然離不開成為湯料的命運。中醫師推介湯水，是以連皮冬瓜，配以花旗參、雞肉、蜜棗和薑片煲湯，同樣具消暑的作用。

建議材料：

連皮冬瓜 600克

花旗參 20克

雞肉 300克

蜜棗 4顆

薑片 2片

【同場加映：涼瓜蘋果羅漢果茶】

雖然冬瓜的好處多多，但都總有不愛吃的人，如果你就是這一位，不如考慮一下中醫師推介的涼瓜蘋果羅漢果茶啦！材料很簡單，只需要涼瓜和羅漢果各1個及蘋果2個即可。

做法是把苦瓜切片、蘋果去皮去籽切片、羅漢果洗淨後敲開；然後將全部材料放入鍋，以2公升水煲30分鐘即成。