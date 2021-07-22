吳亦凡桃色風波最新進展　有人詐騙18萬被捕

內地男星吳亦凡近日捲入桃色風波，被網紅都美竹爆出「選妃潛規則」，形象盡毀！今日（22日），北京警方就吳亦凡事件發出公告。

經過警方調查，發現吳亦凡與都美竹有交往情況，吳的經理人於2020年12月5日時，以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳家參加聚會，二人酒後發生性關係，於12月8日時，吳亦凡曾轉賬3.2萬元給都美竹以作購物，直至今年4月，兩人仍保持聯絡。

而於2021年6月，都美竹為了提升網絡知名度，先後於網上發布被吳亦凡「冷暴力」的文章。去到7月14日，警方接到吳母的報案，稱遭都美竹敲詐勒索，經警方調查，一名23歲劉姓嫌疑犯於7月18日被捕，劉姓嫌疑犯因在網上看到吳亦凡與都美竹的事件，產生對雙方進行詐騙的想法，虛構了3個不同身份向都雙方作出詐騙，最終騙取18萬元，劉姓嫌疑犯已經被朝陽警方依法以刑事拘留。另外，警方指未曾接到都美竹報案，而針對網民舉報「吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係」，警方仍在調查當中，將根據調查結果依法處理。

在北京警方通報吳亦凡事件後，都美竹轉發紅城警察關於網友造謠她的通報。通報指出，在網上製造謠言侮辱都美竹的網友已被警方依法查處。都美竹留言表示：「我不漂亮，不完美，但我盡力了。」